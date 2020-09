Kanonjollen Corsør godkendt af Søfartsstyrelsen

I morgen lørdag 12. september er det planen, at kanonjollen Corsør sætter kursen mod Skælskør og Stigsnæs Kystbatteri, hvis vejret tillader det. Her skal såvel kanonerne i båden som på kystbatteriet affyres som en hørbar lydkulisse om fortidens krigshandlinger.

- Vi har fået hele skibet godkendt til, som vi ønskede det, at måtte sejle på egen hånd op til 1500 meter ud fra kysten. Sikkerhedsudstyret i form af to redningsflåder, lænse- og brandslukningspumpe drevet af diesel er også godkendt, siger Christian Dyrløv, der er leder af FGUs Værftet, hvor kanonjollen er bygget efter originalte tegninger. Dem omsatte den danske flåde for over 200 år siden til de lette og små krigsskibe, der var en frygtløs og effektiv modstander mod den engelske flådes store krigsskibe, så snart det vel og mærke var vindstille i Storebælt mellem 1807 og 1814.