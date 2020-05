Kaninbur brudt op i Kløverhaven - kaninen Flora savnes

- Vi er bange for, at hun strejfer omkring i skoven, så hvis nogen ser hende, så må de meget gerne ringe til mig på 4232 0111, siger Katrine D. Larsen, der er leder af FGU i Korsør. Hun oplyser, at Kløverhaven helst fortsat skulle være et åbent sted, hvor det er muligt at have dyr til glæde for de mange institutioner og børn, der gæster den grønne oase.