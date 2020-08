Bladchef Ole Poulsen fra Sjællandske Medier, eventkoordinator Helle S. Madsen fra Business Slagelse og direktør Jens Müller fra Destination Sjælland er nogle af folkene bag den nye pris. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Kandidater skal findes til Frontløberprisen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kandidater skal findes til Frontløberprisen

Flere aktører står bag uddeling af ny pris ved dette års Erhvervs Award. Den nye pris skal have kunden i centrum og kunder kan være med til at indstille kandidater.

Slagelse - 06. august 2020 kl. 08:12 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver hele seks priser at uddele, når der 6. november nok en gang er Erhvervs Award i Slagelse Kommune.

Nyeste skud på stammen hedder Frontløberprisen med undertitlen »Først for kunden«.

Den skal gives til en virksomhed eller en person i Slagelse Kommune, som »går forrest med det gode eksempel og skaber positivitet og udvikling omkring sig. Til inspiration for andre og til gavn og glæde for kunderne«, som det hedder på den plakat, som reklamerer for prisen.

Den nye pris uddeles i samarbejde med kommunens tre erhvervsforeninger, nemlig Business Slagelse, Korsør Erhvervsforening og Skælskør Erhvervsforening. Samt Dansk Revision og turistsamarbejdet Destination Sjælland.

Det gælder det om Startskuddet til at udvikle prisen var, at flere efter sidste års uddeling mente, at der manglede en pris til detailhandlen.

Siden har man dog i samspil med styregruppen for Erhvervs Award udviklet prisen, så den kan gives indenfor et noget bredere område som for eksempel turisme og service.

Det er sket i en arbejdsgruppe med repræsentanter for Destination Sjælland, Dansk Revision, Jyske Bank, Profil Optik, VUC Erhverv Sjælland, Sjællandske Medier og Business Slagelse.

- Formålet med denne pris er at skabe awareness overfor forbrugerne set i forhold til produkter, service og oplevelser med mere. Virksomhederne skal lære af hinanden, bruge hinanden, være nytænkende, bruge so-me medier og generelt digitale værktøjer, og på denne måde skabe større omsætning og flere arbejdspladser, hedder det i en udsendt meddelelse om prisen.

Fire kriterier Der er fire kriterier, som skal indgå i udvælgelsen:

1. Involverende og smittende værtskab overfor kunderne.

2. Digitale værktøjer - brug af ny teknologi - on-demand - so-me medier.

3. Synlighed - digitalt og på sociale medier fremmer forbrugeroplevelsen gennem events, arrangementer, aktiviteter mv.

4. En wauw-factor som er udslagsgivende - rating / trust pilot - branding - innovativ markedsføring.

Sådan vinder du Det er muligt at indstille kandidater til prisen indtil 31. august.

Både virksomheder og kunder kan sende indstillinger til helle@slagelseerhvervscenter.dk

Herefter vil en dommerkomité med detailhandelseksperten Dorte Wimmer, datter af tidligere P. M. Olsen indehaver Leif Wimmer, nominere tre og udpege en endelig vinder, hvis identitet afsløres 6. november ved den store erhvervs award på Gardehusarkasernen.

Præmien til vinderen består af annoncer til en værdi af 10.000 kroner i Sjællandske Medier samt redaktionel omtale.

Dansk Revision giver også 10.000 og Destination Sjælland bidrager med et kunstværk fra en lokal kunstner.