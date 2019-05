27-årige Mick Keller har trods sin relativt unge alder stor erfaring. Han er kandidat til EU.

Kandidaten med de mange kasketter

Slagelse - 24. maj 2019

Spørger du ham, hvilke bestyrelser, nævn og lignende han sidder med i, løfter han hånden og tæller på fingrene. En, to, tre, fire...

27-årige Mick Keller har nemlig mange poster og kasketter at holde styr på, eksempelvis den som formand for Liberal Alliances lokalafdeling i Slagelse, hvor han i øvrigt for ganske nylig blev genvalgt. Samtidig sidder han qua sin ildhu og sit daglige virke i fodboldklubben SB&I i DBU's repræsentantskab, ligesom han er formand for Bevillingsnævnet i Slagelse Kommune.

Herudover kæmper han for tiden for en plads i Bruxelles. Rettere i Europa-Parlamentet. Han indrømmer imidlertid, at han godt ved, at vejen er lang.

- Jeg er den højest placerede kandidat for partiet her på Sjælland, men selvfølgelig ved jeg godt, at jeg nok ikke bliver valgt. Jeg kæmper for vores spidskandidat, Mette Bock, som vi har brug for i EU, siger Mick Keller, der ved valget nu på søndag har smigret sig til rollen som valgstyreformand i Slagelse-Hallen.

- Jeg skal holde styr på, at alt foregår, som det skal. Jeg kan godt lide at være en del af det på den måde, fortæller Mick Keller, hvis kæphest - som han også ynder at ride til daglig - er den personlige frihed.

Han mener, at EU til tider står for en fornuftig, hård kurs, men at unionen blander sig for meget. I hvert fald stikker parlamentarikere for tit snablen ned i noget, der ikke vedrører dem, mener han.

Det betyder dog ikke, at Liberal Alliance hellere ser Danmark ude af EU, der i dag tæller 28 medlemslande. Tværtimod.

- Det er vigtigt, vi er med. Det er bare selvforståelsen, vi skal gøre op med. Altså det med, at EU skal blande sig i alt, siger Mick Keller, der mener, at det netop er det europæiske samarbejde, der kan skabe et bedre klima og en levedygtig klode i mange årtusinder frem.

- Det nytter ikke at gøre noget lokalt i Danmark for at redde klimaet, hvis EU gør noget andet. Globale udfordringer er et internationalt anliggende, og det er det, vi bør være fælles om uden at gøre livet surt for vores borgere, mener han.

Ved kommunalvalget i 2017 fik Mick Keller 223 personlige stemmer. For Liberal Alliances vedkommende kun overgået af viceborgmester Villum Christensen (LA), som ifølge førstnævnte får følgeskab næste gang, et valg til byrådet i Slagelse har fundet sted.

I hvert fald håber han på at få en mere iørefaldende lokalpolitisk stemme og en af de 31 byrådstaburetter.

- Jeg brænder for min kommune, og jeg håber inderligt at blive valgt næste gang. Dermed ikke sagt, at Bruxelles ikke er planen nu, lyder det fra Mick Keller, som satser i disse år, ligesom han gerne involverer sig i alt imellem himmel og jord.

Han foretrækker desuden at være alene, hvorfor et parforhold må vente nogle år.

- Jeg er meget ambitiøs, og mens jeg er i 20'erne, skal det kun være mig selv, der bestemmer. Det har jeg altid sagt. Det er nu, jeg kæmper og går efter mine drømme. Det er 100 procent mig selv, og det er også derfor, jeg kan gøre og satse, som jeg gør, siger han.