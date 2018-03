Se billedserie Sidste lørdag modtog Henrik Terkelsen fra Toftegaarden på Glænø Økologisk Landsforenings pris for årets bedste klimatiltag. Sjællandske har besøgt den klimafokuserede landmand til en snak om næste træk.Foto: Mette Kjær Nielsen

Kampen for det klimavenlige kalvekød er kun lige begyndt

Slagelse - 17. marts 2018

I sidste weekend blev »Årets Økologiske Håndværkere« kåret i fire forskellige kategorier af Økologisk Landsforening. En af vinderne var Henrik Terkelsen fra Glænø, der opdrætter jersey-tyrekalve på øens enge - og i sin nye klimavenlige stald. Han fik prisen for årets »Klimatiltag der dur«.

- Jeg er meget stolt over at modtage prisen. Det betyder særligt meget, at det er medlemmerne af Økologisk Landsforening, der har stemt på mig, siger Henrik Terkelsen.

- Det betyder også rigtig meget, at det er netop klimaprisen, jeg har fået. Jeg er jo økolog - så det med klimaet, det optager mig meget. Det er virkelig vigtigt, at vi landmænd tager vores del af ansvaret, siger Henrik Terkelsen.

Hele hans produktion af jerseytyrekalve er tænkt bæredygtigt. For det første er tyrekalvene et »spilprodukt« fra mælkeproduktionen, som normalt bliver slagtet kort efter fødslen uden at blive brugt til noget. På Toftegården bliver kalvene sat sammen med en ammetante - en ældre økoko, hvor kalvene kan dige, også mens de tager for sig af engenes græs og kløver. En del af kalvene bliver slagtet og solgt til blandt andet københavnske gourmet-restauranter. En anden del får lov til at få en sommer mere på græs som stude.

- Det giver en langt bedre biodiversitet på engene, at dyrene græsser dem af - det er for eksempel godt for klokkefrøerne på øen, forklarer Henrik Terkelsen.

Og så er der naturligvis hele den nye staldbygning, der primært er bygget af træ fra øen, af lokale håndværkere og med et metertykt dybstrøelseslag, der skal levere »jordvame« til gårdens hovedhus.

Det er denne samlede indsats, der har sikret den nye pris.

Men der er også flere nye tiltag på vej. De sidste detaljer på stalden mangler eksempelvis stadig - der skal laves solcelleanlæg på staldens tag, og der skal skabes lidt yderligere læ ved at delvist afskærme »hullerne« i staldens sider.

- Herefter vil vi gerne have lidt »ro på« - og holde produktionen på omkring 80 stykker kvæg. Men vi skal fortsætte med at optimere produktionen - eksempelvis omkring dyrkning af foder, etablering af folde, og ikke mindst logistikken omkring afhentning af dyr til slagtning. Og så vil jeg have fokus på at udvide kredsen af vores professionelle kunder, især restauranter, i den nærmeste fremtid, lyder det fra Henrik Terkelsen, der i øvrigt alt dette arbejde i meget tæt samarbejde med sin nabo Carsten Søgaard, der blandt andet står for produktionen af foderet til vinterhalvåret, og som Henrik mener bør have i hvert fald halvdelen af prisen.

- jeg vil have fokus på et skabe endnu bedre dyrevelfærd for vores kvæg, endnu bedre natur med mere naturpleje, og at sikre miljøet med endnu bedre klimaaftryk for vores samlede økologiske landbrugskoncept; Glænø kalv & ko. Økologi er ikke en fastlåst størrelse, eller en færdigudviklet fødevare produktionsmåde. Når man er økolog så har man naturligvis indarbejdet dyrevelfærd, klima, natur og miljø i produktionsformen, men tiltagene kan hele tiden udvikles og forbedres. Det er også en del af det at være økolog, så det vil jeg målrettet arbejde for fremover, slutter Henrik Terkelsen.

Toftegården får i øvrigt fint besøg både i den kommende uge, hvor borgmester John Dyrby Paulsen og erhvervschef Per B. Madsen har meldt deres ankomst for at lære om arbejdet på gården - og den 9. april hvor miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har taget imod en invitation om et besøg.

Helt almindeligt interesserede kan få lov til at besøge de - helt objektivt - bedårende jerseykalve på Toftegården søndag den 15. april, hvor studene slippes på græs klokken 12 - det skulle være lidt af et syn.