Oprydningskonsulenter, der hjælper folk med at rydde op og skabe systemer til at holde rodet væk, har længe været kendt og anerkendt i USA. Kamille Sommer fra Slagelse har arbejdet som det siden 2011, efter en skilsmisse, hvor hun så på sit rodede loftrum og blev inspireret af bogen »Ryd op i dit rod«. Foto: Per Christensen

Kamille skaber orden i uorden - og rydder op i både fyldte skuffer og svære følelser

Når rodet hober sig op, hjælper 45-årige Kamille Sommer danskere med at sortere ud. Men som såkaldt »oprydningskonsulent« arbejder hun med mennesket og ikke kun med bunkerne af ting og det støv, der gemmer sig derunder. En ydelse, der er efterspurgt.

Slagelse - 11. juli 2021 kl. 12:35 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Der skulle ske noget. Ikke i morgen. Men nu.

Sådan havde 45-årige Kamille Sommer fra Slagelse det, da hun for et årti siden stod midt i en skilsmisse og så på sit rodede loftrum. Derfor begyndte hun at smide ud. Og at rydde op.

En beslutning, der viste sig at ændre hendes liv i mere end bare én forstand.

I dag er Kamille Sommer nemlig uddannet oprydningskonsulent og er med egne ord »vild med at skabe orden i uorden«. Derfor hjælper hun private med at skabe systemer i deres hjem, så de slipper af med de bunker af rod, der ofte har plaget dem i flere år. Og måske har fulgt dem hele deres liv.

Stigende efterspørgsel Brugen af »oprydningskonsulenter« er således allerede et både kendt og anerkendt fænomen i USA, og vinder i dag mere og mere ind i Danmark, hvor efterspørgslen på den mere dybdegående og langsigtede oprydningshjælp også er stigende.

- Det handler ikke om at have det perfekte hjem, hvor alt er totalt rent og står snorlige. Det handler om at skabe et hjem, som det er rart at være i, forklarer Kamille Sommer, der hjælper danskere fra alle samfundslag. Dog primært kvinder. Artiklen fortsætter efter billedet...

Når Kamille Sommer hjælper danskere med rodet, handler det ikke kun om at rydde op - men også om at finde ud af, hvorfor det roder. Foto: Per Christensen

- Kvinder når før mænd til det punkt, hvor de tænker, at »nu gider de ikke mere«. Men rigtig mange har forsøgt at få styr på deres rod selv i årevis, før de ringer til mig og siger: »Okay, jeg kan ikke selv«, uddyber Kamille Sommer.

Sådan tænkte eksempelvis 41-årige Sissel Kongsved fra Eltang, en landsby nord for Kolding, før hun fik kontakt til netop Kamille Sommer.

Over kort tid stod hun både med en mor, der akut skulle flytte på plejehjem, et forlist parforhold og en diagnose, der blev stillet efter flere år med kroniske smerter. Så pludselig var hendes hjem fyldt til randen med flyttekasser, mens hun ingen kræfter i hverken krop eller sind havde til at flytte dem.

Og Sissel Kongsved vil ellers normalt ikke beskrive sig selv som »et rodehoved«:

Støv samler sig - Men med kroniske smerter og flyttekasser til op over begge ører var det virkelig svært. Jeg havde stort set ingen kræfter til at gøre de almindelige ting i hverdagen som at køre børn i skole, fortæller Sissel Kongsved, der er mor til en søn, men som til sidst ikke ønskede besøg af hverken hans legekammerater eller egne gæster.

Rod bliver nemlig hurtigt til støv. For det er svært at støvsuge eller støve af, når overfladerne, der skal rengøres, er dækket af ting. Det giver sådan set mening.

Men for Sissel Kongsved var det skamfuldt.

FAKTA 45-årige Kamille Sommer er oprindeligt uddannet sundhedsservicesekretær og social- og sundhedsassistent, og har arbejdet både indenfor det offentlige og det private. I dag er hun uddannet Feng Shui- og oprydningskonsulent.

Hun tilbyder oprydningshjælp til private, der har mistet overblikket og har brug for hjælp til at sortere ud og skabe systemer.

Derudover driver hun »Oprydningsklubbben«, der er en online medlemsklub, der tilbyder blandt andet oprydningstemaer, foredrag og oprydningschallenges i samarbejde med en såkaldt vanementor.

En oprydningspakke bestående af blandt andet medlemsskab af »Oprydningsklubben«, oprydningskonsultationer og personlige handleplaner koster hos Kamille Sommer imellem 4.700 og 22.000 kroner.

- Det første, det gik udover, var humøret. For det er ikke rart at sidde i sin sofa og se ud på rodede og beskidte omgivelser, fortæller hun og mindes, hvordan hun i stedet for at invitere gæster ville mødes ude eller sørge for selv at komme som gæst.

Frivillig isolation Ifølge Kamille Sommer er det normalt at reagere på den måde, som Sissel Kongsved gjorde over sit rod. Beskidte omgivelser derhjemme går derfor ofte ud over den generelle livskvalitet.

- Mange vil gerne virke til, at de har styr på tingene. Og det har de måske også på deres arbejdsplads, eller når de er ude blandt venner. Derfor har ikke lyst til at blive dømt på, at de roder, forklarer Kamille Sommer.

- Det betyder, at mange isolerer sig frivilligt og lyver om, hvorfor folk ikke kan komme hjem til dem. Jeg er kommet hos folk, hvor de ikke har haft nogen inden for døren i årevis. Ikke engang familie, uddyber oprydningskonsulenten, der mener, at oprydning er en færdighed, der skal læres på lige fod med for eksempel tegnsætning og matematik.

Alligevel er der flere end bare én årsag til, at rodet kan ende med at hobe sig op. Artiklen fortsætter efter billederne...

En enkelt rodeskuffe er okay, mener Kamille Sommer. For hende handler det nemlig ikke om at skabe det perfekte hjem - men om at skabe et hjem, der er rart at være i. Foto: Per Christensen

Foruden at være uddannet oprydningskonsulent, er 45-årige Kamille Sommer også uddannet indenfor Feng Shui. Foto: Per Christensen

Rod går i arv - Enten har man aldrig lært at rydde op, hvis man er vokset op med forældre, der heller ikke har kunnet finde ud af det. Eller også har man været udsat for traumer eller livskriser. Man kan være blevet fyret, skilt - alt muligt, der gør, at ens liv kokser, og det ikke er oprydningen, man har fokus på, fortæller Kamille Sommer og peger på, at også dødsfald i familien kan være årsag:

- Hvis man mister en forældre eller en søskende, kan det være, man arver en masse ting. Men at man er så meget i sorg, at der ikke er overskud til at gennemgå det forskellige. Og så står man måske pludselig med et hjem med bunker alle vegne, kasser, poser og måske for mange møbler, forklarer hun og beskriver en situation, der ligner den, Sissel Kongsved stod i, da hendes mor skulle anbringes på plejehjem.

Ifølge Kamille Sommer møder hun derfor også flere og flere ældre, der efterspørger oprydningshjælpen.

- De bliver ældre og ældre. Jeg ser folk i 70'erne, der siger: »Jeg vil have styr på mine ting. Det skal mine børn ikke stå med, når jeg er væk en dag«, fortæller hun.

Rydder op i følelser I Sissel Kongsveds tilfælde tog det hende cirka tre måneder at få en stue, hun havde lyst til at invitere gæster ind i igen. Og for to uger siden erklærede hun - endelig - sit hus som værende »i normal tilstand«:

- Det vil sige, at det er sammenligneligt med for eksempel mine venners, uddyber Sissel Kongsved, der ikke er i tvivl: Det havde hun ikke kunnet sige uden hjælpen fra Kamille Sommer.

"Når man når derud, hvor jeg var, hvor tingene bare har hobet sig op, så er man nærmest handlingslammet af skam"

- Sissel Kongsved - Sissel Kongsved - Når man når derud, hvor jeg var, hvor tingene bare har hobet sig op, så er man nærmest handlingslammet af skam. Det er næsten grænseoverskridende for mig at fortælle dig om det, forklarer Sissel Kongsved, da hun fortæller sin historie til Sjællandskes journalist.

I Kamille Sommer mødte hun imidlertid én, der ikke dømte hende ud fra hendes rod. Men som så de udfordringer, hun stod med, der ikke handlede om hverken flyttekasserne eller støvet.

For sådan arbejder en oprydningskonsulent.

- Rent lavpraktisk rydder vi op og tørrer hylder af. Men vi snakker også rigtig meget. Så på den måde er det også følelser og de svære ting, vi får ryddet op i, fastslår Kamille Sommer.