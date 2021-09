Se billedserie Kamilla Kastberg har netop fået hængt sin guldmedalje om halsen af Jørgen Nielsen fra AS3. Foto: Solveig Hansen

Kamilla får »guldmedalje« for at gøre en forskel for andre

Kamilla Kastberg har nu to ansatte i fleksjob. Noget som er til gavn for alle parter, og som hun nu er blevet anerkendt for af AS3, som har været bindeled mellem de to kandidater og Kastberg Trivsel, Tryghed og Kommunikation.

Slagelse - 06. september 2021 kl. 08:18 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Egentlig var det mest for sjov, da Jørgen Nielsen, der er rådgiver og virksomhedskonsulent i AS3 i Slagelse, for nylig i telefonen sagde til Kamilla Kastberg, at hun fortjente en guldmedalje. Men tirdag blev spøgen alligevel fulgt til dørs, og Kamilla Kastberg fik sin »guldmedalje« om halsen af Jørgen Nielsen, da han kiggede forbi Kastberg Trivsel, Tryghed og Kommunikation i Algade i Skælskør.

Forklaringen ligger ikke ligefor og har da heller intet med utrolige sportspræstationer eller lignende at gøre.

Forklaringen er vel nærmere en blanding af medansvar, forpligtigelse og menneskelighed.

Mennesker i trivsel - Det er min største mission at bringe mennesker i trivsel. Jeg vil virkelig gerne hjælpe andre mennesker. Det er det, jeg gør i min virksomhed, men her kan jeg hjælpe på en anden måde, siger Kamilla Kastberg.

Egentlig begyndte det med, at Karina Saust Arvidsen, der er kollega til Jørgen Nielsen i AS3, henvendte sig til Kamilla Kastberg med tanke på at få en kvinde ansat i fleksjob hos Kamilla Kastberg. AS3 er en såkaldt Anden Aktør i samarbejde med jobcentrene.

- Susanne er i nu et par måneder kommet i to timer hver tirsdag, hvor hun hjælper mig med forskellige opgaver, som er vigtige, men som jeg selv har svært ved at nå, fordi jeg efter flere markedsføringstiltag på de sociale medier har fået virkelig travlt, fortæller Kamilla Kastberg.

- Jeg har selv prøvet at være ledig efter en arbejdsulykke, hvor jeg virkelig savnede at have noget at stå op til og igen føle mig som en del af et forpligtende fællesskab, siger Kamilla Kastberg.

En ond sygdom - Ledighed er en virkelig ond sygdom, og det gælder for alle mennesker, at man gerne vil føle sig værdsat og værdifuld som menneske, supplerer Jørgen Nielsen, da medaljen hænger om halsen på Kamilla Kastberg, som den skal.

Susanne har for længst vist sit værd, og Kamilla Kastberg har valgt at fastansætte hende.

Men allerede på tirsdag skal Kamilla Kastberg lære en ny op i sin virksomhed, for her kommer Martin, som skal gøre rent i to gange to timer om ugen.

- Jeg sagde ellers nej til at begynde med, men så synes jeg alligevel, at jeg er forpligtiget til at hjælpe, og hvis jeg kan gøre en forskel og være med til, at et anden menneske føler sig værdsat og påskønnet, så er det det hele værd, siger Kamilla Kastberg.

Da aftalen mandag er i hus med Martin, og han er sendt hjem med en velkomstgave og med et løfte om at få en sms med sin mødetid inden tirsdag, fortæller Kamilla Kastberg videre om sine overvejelser om at ansætte medarbejdere i fleksjob. Overvejelser, som Jørgen Nielsen fra AS3, sætter stor pris på.

- Hun evner både at give det ekstra rum, som mange af vores kandidater i fleksjob har brug for, og at finde værdige opgaver, som giver mening for den enkelte i den situation, som de nu befinder sig i, siger Jørgen Nielsen.

Han har ofte kandidater, som af forskellige årsager - både fysisk eller psykisk - ikke kan bestride et arbejde på fuld tid og under almindelige vilkår. Her kommer fleksjobordningen ind. En ordning, som ifølge Jørgen Nielsen er blevet langt mere smidig at arbejde med, efter at den blev ændret i 2013.

- Det betyder alt, at kandidaterne føler, at de gør et værdigt stykke arbejde, som der er brug for bliver gjort, og det er virkelig lykkes i de her to konkrete sager, siger Jørgen Nielsen, der derfor måtte i byen for at købe en »guldmedalje« til Kamilla Kastberg, når nu han havde stillet hende en i udsigt.

- Det gør mig da stolt og glad, det er jo ikke værd dag, at man får en guldmedalje, lyder det glad fra Kamilla Kastberg.