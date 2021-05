Kamil Colluoglu, 32 år, har erfaring fra restaurationsbranchen. Nu er han klar med et nyt koncept i Slagelse midtby. Foto: Carsten Lysdal

Kamil går wok-vejen: Klar med nyt kulinarisk koncept

32-årige Kamil åbner madbiks i Slagelse centrum. Sammen med fire øvrige ansatte, herunder en thailandsk kok, satser han på et helt nyt koncept. Menuen indbefatter wok-salater med få kalorier. Blandt meget andet.

Slagelse - 07. maj 2021

Slagelse by får endnu et spisested. Det er dog hverken en café, en restaurant eller kebab-biks, der er tale om.

Snarere åbner 32-årige Kamil Colluoglu, der eksempelvis har kokkereret på Ferdinands Bøfhus i en længere årrække, »Woksa«.

Den lille forretning har menuer i forhold til take-away, firmafrokosten eller fødselsdagen, men er også klar med udendørsservering på Schweizerpladsen i Slagelse med plads til 50 personer.

Spisestedet slår sig blandt andet op på kolde, wokstegte salater.

- Det er noget nyt her i byen og i hvert fald noget, som få andre har på menuen. Jeg kan se, at snart alle i byen sælger bøffer og de samme saucer - det gælder både caféer og restauranter - så vi vil stå for noget helt andet, siger Kamil, der kommer til have fire øvrige ansatte. Herunder en thailandsk kvinde, der kommer til at stå ved wok-panderne.

Selv er han god til bøffer efter at have stået i et restaurantkøkken i 16 år, men nu vil kokken prøve noget andet i form af dansk-asiatisk-inspirerede salatretter, kylling, laks, bagels, sandwiches, kartoffelretter, salater og meget andet.

- Vi kommer også til at tilbyde andet kød og hjemmelavede saucer såsom whisky-, cognac- og bearnaisesauce, hvis man bestiller til et arrangement, hvor vi selvfølgelig også leverer maden - hvis det koster over 1000 kroner, siger han.

Perfekt til fitnessfolket Han vil også diske op med flødekartofler, hvilket måske kan lyde usundt, erkender han selv.

- Men det er det ikke. Man kan sagtens lave nogle lækre, velsmagende retter - for eksempel flødekartofler og andre retter med få kalorier og mange proteiner - til folk, der måske dyrker fitness, siger den 32-årige initiativtager, der sammen med flere ansatte har tænkt over det kulinariske koncept længe.

- Faktisk i to år, siger han og nævner her også salat- poke, som specielt er rettet mod det trænende folk eller personer på kur, der netop ønsker en kaloriefattig ret, men også går efter en god smagsoplevelse.

Glæder sig Kamil har haft lokalerne siden januar og har lige siden betalt husleje af egen lomme.

- Så det bliver dejligt at komme i gang og få åbnet, siger kokken, der slår dørene op på mandag.

Han siger i den forbindelse, at der vil være åbent fra formiddag til omkring klokken 21 hver dag.

- Så folk kan både spise til frokost her, men også sørge for aftensmaden, hvis det er det, slår han fast.

Han mener desuden, at menukortet, der eksempelvis indbefatter retten »woksa- pande«, nok skal pirre smagsløgene hos kommende spisegæster.

- Og jeg er sikker på, at alle vil kende til ordet »salat-poke« om to måneder, smiler han.

Forretningen åbner på Schweizerpladsen 8.