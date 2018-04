Se billedserie Den 16. april kan Skælskørs borgere komme med deres input til, hvad der skal ske med Møllebakken - ud fra de fire nye scenarier, der er blevet præsenteret af Urland Arkitekterne. Illustration: Urland

Kalder til borgermøde om Møllebakkens fremtid

Slagelse - 05. april 2018

Hvordan skal fremtidens byggeri på Møllebakken i Skælskør se ud? Det vil Slagelse Kommune gerne have borgernes input til, og derfor inviteres nu alle interesserede til borgermøde mandag den 16. april kl. 19 på Skælskør Bibliotek.

Urland Arkitekter har udarbejdet fire scenarier for, hvordan fremtiden kan komme til at se ud på Møllebakken, og det bliver udgangspunktet for aftenens diskussion.

- Vi har fået fire visionære bud på, hvordan den bedste byggegrund i Skælskør kan udvikles. Men det er vigtigt, at byggeriet kommer til at passe til Skælskør, og derfor vil vi gerne høre, hvad borgerne har af ideer og meninger, før vi tager en beslutning, siger formand for miljø-, plan- og landdistriktsudvalget Jørgen Grüner (SF).

I to af de fire scenarier arbejder arkitekterne blandt andet med et 9. etagers højhus.

- Det var et enigt udvalg, som besluttede at lave en helhedsplan for både den kommunale grund og Højskolegrunden. Et 9. etagers højhus kan virke provokerende, men vi har hele tiden været meget opmærksomme på at inddrage borgerne i beslutningen om, hvad der skal ske med området, og derfor holder vi dette møde, inden der arbejdes videre med selve lokalplanen, der naturligvis kommer i officiel høring. Derfor håber jeg også, at vi får nogle gode input, når vi nu inviterer til borgermøde igen, siger medlem af miljø-, plan- og landdistriktsudvalget Steen Olsen (S).

Møllebakkens fremtid har været på dagsordenen i årevis. I februar sidste år besluttede det daværende erhvervs-, plan- og miljøudvalg eksempelvis at droppe et oplæg til et byggeri på nabogrunden til den gamle højskole. Det skete efter et borgermøde, hvor flere borgere pegede på, at der skulle laves et samlet oplæg for begge grunde. Det var baggrunden for, at Urland Arkitekterne lavede to samlede visionsoplæg for begge grunde, hvor det ene oplæg blandt andet arbejdede med et 9. etagers højhus. Udvalget besluttede dog at bede om flere oplæg til, hvordan grunden kan bebygges. Derfor har Urland Arkitekter lavet to ekstra visionsoplæg, hvor det ene nye oplæg blandt andet peger på en ny placering af højhuset, så det bliver mindre synligt i landskabet, mens det andet arbejder med at bygge lejligheder på op til 5. etager. Derfor er der fire oplæg, som er til diskussion, når der er borgermøde i Skælskør.

Samtidig har ejeren af højskolegrunden indvilliget i at indgå i et samarbejde for Møllebakkens fremtid - et vigtigt skridt for at kunne komme videre.

Selv om der er modtaget fire ifølge politikerne interessante oplæg til arkitekturen, glæder de sig til at høre, hvad borgerne har at sige, og der er sandsynligt, at det ender med en helt femte løsning, der tager udgangspunkt i et af de fire scenarier.

- Vi har ikke taget stilling til om, det skal være det ene eller det andet projekt, og om det evt. skal være noget helt andet. Før vi beslutter noget, vil vi gerne høre, hvad borgerne mener, så vi ender med et byggeri og nogen boliger, som passer til byen, siger medlem af miljø-, planlægning og landdistriktsudvalget Knud Vincents (V).

Også Steen Olsen (S) lægger vægt på, at han og Knud Vincents (V) jo har lovet borgerne at de bliver inddraget i hele projektet.

De fire oplæg, som bliver diskuteret på mødet, indeholder bud på, hvordan et fremtidigt byggeri kan placeres i landskabet, og hvordan det måske kan komme til at se ud. Men selve udseendet og arkitekturen på et kommende byggeri, vil først blive endelig besluttet i forbindelse med, at der skal laves en lokalplan, hvor borgerne igen får mulighed for at blive hørt.

Alle, der er interesserede, er velkomne til borgermødet, men det kræver tilmelding til plan@slagelse.dk senest fredag den 13. april.