»Kagemand« fik 10.000 kroner for at hjælpe flugtfange

En 18-årig mand, der smuglede to pistoler ind i en kage på en retspsykiatrisk afdeling på Slagelse Sygehus under en fangeflugt i november, fik 10.000 kroner for det. Han troede, at der var tale om telefoner.

Slagelse - 07. maj 2020 kl. 13:46 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kaffen var stillet på bordet, da to pistoler pludselig blev gravet frem fra en kage.

Sådan forløb de første sekunder af en fangeflugt, da et 24-årigt bandemedlem den 19. november sidste år stak af fra en retspsykiatrisk afdeling på Slagelse Sygehus.

Til at hjælpe ham var en 18-årig mand, der medbragte en kage til sygehuset under et besøg og som i dag, torsdag, har afgivet forklaring ved Retten i Næstved.

Ifølge den 18-årige fik han 10.000 kroner for at aflevere kagen.

Kender ikke flugtfange - Jeg gjorde det bare for pengenes skyld, forklarede han i retten torsdag og understregede samtidig, at han slet ikke kender den 24-årige flugtfange.

Den 18-årige troede således, at han skulle smugle tre pistoler ind i kagen. En besked, som han fik gennem en krypteret app, hvor han blev kontaktet af en ukendt person.

- Jeg fik bare at vide, at jeg skulle være der klokken 16.00 og komme med kagen. Og så ud igen, lød hans forklaring i retten.

Ifølge anklagemyndigheden skulle han imidlertid sammen med fem øvrige tiltalte i sagen "i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse" have hjulpet den 24-årige bandeleder med at flygte.

Tog den ene pistol Under flugten skulle den 18-årige således have båret den ene af de indsmuglede pistoler, som var en gaspistol isat løsskudspistoler. Et forhold, som han erkendte i retten.

- Der bliver gravet i kagen. Og jeg troede, at der skulle komme telefoner frem. Men der kom så to pistoler, så jeg tænkte: "Der må være noget galt." Jeg blev bange, forklarede han og beskrev, at han kort efter trak gardinerne i besøgslokalet til, så folk udefra ikke kunne kigge ind ad vinduerne.

Derefter tager den 18-årige den ene pistol, mens den tidligere bandeleder tager den anden.

- Jeg tænker: "Nu er det her gået i gang. De (politiet, red.) kommer og fucking skyder os, hvis de hører, at vi har en pistol, fortalte han om bevæggrunden til, at han fulgte med den 24-årige bandeleder ud ad den retspsykiatriske afdeling.

Reagerede i affekt Ifølge den 18-årige blev han bange og reagerede i affekt. Derefter blev han kørt væk i en flugtbil ført af en maskeret mand sammen med det 24-årige bandemedlem.

Kort efter blev han sat af på en motorvej i nærheden af Slagelse og hentet af et lift, som kørte ham til Hamborg i Tyskland. Her blev han anholdt og senere overdraget til dansk politi.

Anklagemyndigheden kræver i dag den tiltalte 18-årige udvist af Danmark med et indrejseforbud.

Fem andre mænd er tiltalt i sagen. Anklagemyndigheden mener blandt andet, at de har kørt flugt- og følgebiler under aktionen. De nægter sig alle skyldige.

Der er afsat i alt seks retsdage til sagen. Her vil blandt andre de forurettede, fire ansatte fra Slagelse Sygehus, blive indkaldt som vidner.

