Kaffeborde cykler med

Slagelse - 20. august 2020 kl. 10:16 Af Per Vagnsø

Når beboere fra plejecentrene i Slagelse får vind i håret på de rickshawture, som frivillige »cykelpiloter« giver dem, kan et stop med kaffe og kage været lidt bøvlet for den, der sidder i rickshawen. Det er det ikke længere, for nu har projekt Cykling Uden Alder kvit og frit fået fire træborde til montering forrest på køretøjerne.

Det er Peter Christiansen fra Kalundborg, der har givet bordene. Han er selv »pilot« i sin hjemby og læste, at Slagelse-folkene skulle til at samle penge for at få anskaffet nogle af de borde, som Peter Christiansen har lavet til Cykling Uden Alder i Kalundborg.

- Jeg læste, at de skulle til at samle flasker for at få penge til borde, fortæller Peter Christiansen.

Så blev kontakten mellem ham og Slagelse-piloten Nicolai Tønner skabt, og da Nicolai spurgte, hvad bordene kostede, var svaret: Ingenting.

Onsdag blev nyerhvervelsen så fejret og indviet, da fire af rickshawene fra Slagelse by med passagerer mødtes i lystanlægget, og Peter Christiansen fik en flaske vin sammen med stor tak for hjælpen.

I sommerhalvåret går nogle af turene med beboerne fra plejecentre og ældreboliger normalt til lystanlægget om onsdagen, når der er picnickoncert. I mangel af koncerterne i år kører cykelpiloterne i stedet på kaffeture til lystanlægget, og i går havde to af dem, Henriette Andersen og Nicolai Tønner, fundet på, at alle skulle mødes i anlægget. Nu med borde til både kaffen og Henriettes romkugler.

- Sidste år var vi til alle 10 picnickoncerter. Dem mangler vi i år, og nu ville vi bare mødes, fortalte Henriette Andersen.