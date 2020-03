Sammen med sin kæreste, Signe Pedersen, køber, fornyer og sælger Peter Nielsen unikke genbrugsfund. Selv har han en kærlighed til lamper - men parret sælger alt fra møbler til keramik. Foto: Fleur Sativa

Kærestepar har kærlighed til genbrug og gamle ting

47-årige Peter Nielsen driver sammen med sin kæreste, 41-årige Signe Pedersen, forretningerne »Gammel Kærlighed« og »Ny Kærlighed«. Her køber, fornyer og videresælger de genbrugsfund.

Slagelse - 16. marts 2020 kl. 15:19 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er svært at sætte ord på. Men man mærker det med det samme.

Sådan forklarer 47-årige Peter Nielsen fra Korsør om den følelse, han står med, når han endelig finder et godt genbrugsfund.

Sammen med sin kæreste, 41-årige Signe Pedersen fra Sorø, driver han nemlig forretningerne »Gammel Kærlighed« og »Ny Kærlighed«, hvorfra de sælger alt lige fra møbler til keramik. Eller som de selv beskriver: Alt det, der taler til dem.

- Jeg har en kærlighed for lamper og en kærlighed for dansk design, hvor Signe går mindre op i, om tingene hedder noget bestemt, eller om der er en designer bag. Men fælles for os begge gælder det, at vi falder for smukke, interessante ting, fortæller Peter Nielsen, da Sjællandske møder ham på Halsskovvej i Korsør.

Køber, fornyer og sælger På adressen har kæresteparret både værksted og én af forretningerne, »Ny Kærlighed«. Her og i forretningen »Gammel Kærlighed«, der netop er åbnet som butik i Sorø, indkøber, fornyer og videresælger parret nemlig unikke genbrugsfund.

Begge forretninger - der deler samme CVR-nummer - findes desuden på det sociale medie Instagram, hvor kunder både kan komme tæt på forretningen og indkøbe sine nye ting til hjemmet. Artiklen fortsætter efter billedet...

Alt lige fra møbler til keramik sælger parret,

Signe Pedersen og Peter Nielsen, i både fysiske

butikker og over det sociale medie, Instagram.

Foto: Fleur Sativa



- Vi bruger hele sommeren på at støvsuge loppemarkeder både i Danmark og i udlandet for ting, som vi selv har kærlighed til, forklarer Peter Nielsen og peger på, at parret sidste år for eksempel var i Sverige.

- Der kan man få ting, der er lidt anderledes end det, man kan få herhjemme. Men ellers er det primært foreningsloppemarkeder i Danmark, vi besøger og handler hos, forklarer han.

Indkøber med hjertet Uanset hvor de finder genbrugsting, er strategien dog den samme: Parret indkøber altid med hjertet.

En kærlighed til forretningen, der også viser sig ved, at Peter Nielsen for et år siden sagde sit job som pædagog op for at dedikere alt sin tid til parrets genbrugsshop.

En beslutning, som han ikke har fortrudt på noget tidspunkt, selv om det ifølge ham selv i virkeligheden er »en dårlig forretning«:

- I fjernsynet kan man følge det ene og det andet program, hvor det ser ud som om, at man meget nemt kan tjene penge på det her. Men det er ingen hemmelighed, at jeg er gået meget ned i løn, efter jeg er stoppet som pædagog, forklarer han. Artiklen fortsætter efter billedet...

Tingene, som Peter Nielse og Signe Perdersen

selv gør i stand og videresælger, finder de både

i Danmark og i udlandet - og de bruger en hel

sommer på at finde det helt rigtige.

Foto: Fleur Sativa



- Men den glæde, som jeg har, når jeg vågner om morgenen, den vejer op for det, uddyber Peter Nielsen, der derfor glædeligt arbejder op til 70 og 80 timer ugentligt.

- Meget af det føles ikke som arbejde. Det er nemlig min hobby, der er blevet mit job, slår han fast.

Vigtigt i »brug-og- smid-væk-tider« For Peter Nielsen opstår en stor del af glæden ved sit arbejde i, at han giver nyt liv til ting og sager, som andre har opgivet og kasseret.

Og glæden bliver kun større, når tingene får lov til at flytte ind og bo hos andre, der kan genbruge dem.

- I de her »brug-og-smid-væk-tider«, hvor vi alle sammen er blevet klogere på, at vi er nødt til at passe på de ressourcer, vi har, der giver det bare virkelig god mening. Og det gør det for både mig og Signe, fortæller han.

Kæresteparret kan da også mærke, at det bliver mere og mere accepteret blandt kunder, at man indretter hjem med genbrugsting. »Men det skal stadig være lækkert«, konstaterer Peter Nielsen.

- Der er ingen, der har lyst til at bo i en Røde Kors-butik. Derfor forsøger vi at gå det ekstra skridt ved ikke bare at videresælge genbrugsting, men faktisk at have fornyet dem inden et salg, fortæller han.

- Så de ting, vi har, det er ting med sjæl, som er med til at gøre andre folk glade. Også mere glade, end hvis de gik i Ilva og købte en masseproduceret stol, fastslår Peter Nielsen.