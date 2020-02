Se billedserie Børn helt ned i toårsalderen kan i dag sammen med deres forældre få lov til at lege med bolde i Skælskør Håndboldklub Frem 83. Det er både sjovt og styrker deres motorik - og så er det lynhurtigt blevet populært. Foto: Fleur Sativa

Kæmpesucces: Boldsport giver børn bedre motoriske evner

Som noget nyt tilbyder Skælskør Håndboldklub Frem 83 træning for børn ned i toårsalderen. Noget, der ikke kun er sjovt, men som også hjælper til at forbedre børnenes motorik. To ting, der tilsammen gør initiativet til en kæmpesucces.

10. februar 2020 Af Fleur Sativa

- Kan du kaste den til mig? En far slår hænderne ud, mens en dreng træder et skridt frem med en bold i hånden. Hans ben vakler usikkert under ham. Men efter endnu et »kom så«, bliver han alligevel sikker nok til at svinge med armen.

Som et nyt tilbud inviterer Skælskør Håndboldklub Frem 83 nemlig på denne måde de allermindste og deres forældre til træning fem lørdage i løbet af en sæson. Og initiativet, der har fået navnet »SMÅ HÆNDER« gør netop noget godt for både hænder og fødder.

Det styrker børnenes motorik. - Det giver så meget, og det er så hyggeligt at se, at de kan en hel masse. Man hører, at mange børn har dårlig motorik og går og falder. Men her ser vi virkelig en tydelig udvikling, fortæller Anita Rasmussen, der er træner i håndboldklubben og initiativtager til træningen for de mindste.

I dag kan Emil det hele På det nye hold kan børn helt ned til toårsalderen således være med. Og siden det startede første gang i efteråret er der allerede tilmeldt over 25 forældre eller bedsteforældre med deres børn eller børnebørn.

To af dem, der har været med fra start, er således Lonni Blæsbjerg og barnebarnet, to-årige Emil. Han fik lov til at starte på holdet lidt før tid, da han kun var omkring halvandet år.

Dengang kunne han ikke ret meget. Men i løbet af kort tid udviklede hans motorik sig lynhurtigt. Så i dag kan han næsten det hele:

Løbe, lege, kravle, balancere - og selvfølgelig kaste en bold. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Her på holdet har det været så dejligt, at vi har kunnet gøre tingene i hans tempo og på hans præmisser. Og det har bare givet ham så meget. På et halvt år er det helt utroligt, at han har udviklet sig så meget motorisk, fortæller Lonni Bjæsberg, som til at starte med meldte sig til holdet for at få mere tid med sit barnebarn.

Men i dag fortsætter de begge til »SMÅ HÆNDER«-træning, fordi de får endnu mere end bare nogle sjove timer sammen.

Til hver træning får børnene nemlig mulighed for at prøve sig selv af og teste motorikken gennem forskellige aktiviteter Og så spejler de sig og lærer af hinanden.

God motorik giver fordele - Jeg kan tydeligt se, at Emil efteraber de andre børn, hvor de fleste er lidt ældre. Og så tør han pludselig lidt mere, end han måske ellers ville. For »hvis de kan, så kan jeg også«, tror jeg, at han tænker, fortæller Lonni Bjæsberg, der med baggrund som pædagog ved, hvor vigtigt det er for børn at have en god motorik.

Ifølge Sundhedsstyrelsen har motoriske kompetencer nemlig betydning for barnets selvfølelse og for barnets deltagelse i sociale sammenhænge, ligesom en god motorik styrker barnets forudsætninger for at være fysisk aktiv.

Jo mere kompetente børn føler sig på det motoriske område, jo større sandsynlighed er der derfor også for, at børnene senere i livet vælger fysiske fritidsaktiviteter, oplyser styrelsen i en rapport fra 2016.

For Anita Rasmussen fra Skælskær Håndboldklub Frem 83 er der dog ingen skjulte bagtanker. Det handler ikke om at ville vække lysten til at starte til håndbold fra en tidlig alder, understreger hun.

Men skulle holdet »SMÅ HÆNDER« alligevel give både forældre og børn lyst til at starte i en forening, vil hun kun være glad.

- De kan for min skyld gå til lige, hvad de vil. Men bare det, at der sker noget, og at de er aktive - også senere i deres liv - det, tror jeg, er sundt. Også sammen med mor og far. For familien har vi ofte ikke ret meget tid med i det liv, vi ellers lever, slår Anita Rasmussen fast.