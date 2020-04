Kæmpekineser håber på åbning om en måned

- Jeg ved, at flere restauranter i Kina så småt er begyndt at åbne igen, og at en stor del af de øvrige virksomheder også er genåbnet, siger han.

Dermed er der begrundet håb for, at situationen i Danmark også kan se frem til en vis grad af normalisering.

- Men det kommer til at tage tid. Og især for de restauranter, som tilbyder buffet, spår han.

- Jeg ved, at kineserne er bekymrede for at få folk ind i landet fra Europa og USA, hvor der stadig er store problemer med mange smittede og dødsfald. Det handler om at finde den rette balance, og det er ikke let, når forskellige lande handler forskelligt, siger han.