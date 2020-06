Handlen med Stigsnæs Transithavn er endnu ikke faldet på plads. Havnen er umiddelbart ikke egnet som erhvervshavn på grund af for lidt kajplads, men kommunen har en god dialog med de kommende ejere om et muligt samarbejde.

Kæmpehandel mange måneder forsinket

Endnu er intet sket i Stigsnæs, efter det for over et år siden i starten af maj 2019 blev meddelt, at Ørsted havde solgt Stigsnæsværket og Stigsnæs Transithavn til Stigsnæs Industripark A/S dannet af Rimeco Aktieselskab, Aabenraa, Kloster A/S, Løsning, HM Entreprenør A/S, Horsens og P. Olesen & Sønner A/S, Hovedgård.

