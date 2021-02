Kæmpede med udbrud af coronavirus - nu er smitten væk

- Men vi skal blive ved med at have fokus på hygiejne. Og de pårørende er nødt til at tage det alvorligt, når de kommer ud og besøger de ældre. Jeg håber, at man tænker: »Er det nødvendigt at komme og besøge bedsteforældrene, og hvem er det nødvendigt for?« For måske er det ikke nødvendigt, at hele familien kommer på én gang. Og måske bør det kun være de allernærmeste, der kigger forbi, siger hun.