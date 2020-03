En gruppe borgere har i et års tid arbejdet med planer om at bygge et seniorbofællesskab i den sydlige del af Korsør Bypark bag den kørende knallert. Den del af byparken er i kommuneplanen udlagt som muligt boligområde. Foto: Helge Wedel

Kæmpe succes flytter borgermøde

En overraskende meget stor interesse for kommunens borgermøde om seniorbofællesskaber med forklaringer om projektet på Mælkevej i Svenstrup og planen om at bygge et i den sydlige del af Korsør Bypark betyder, at mødet er flyttet fra Korsør Kulturhus til Musholm ferie-, sport- og konferencecenter for at sikre optimal plads til alle deltagerne. Mødet holdes stadig kl. 19.00 mandag den 9. marts