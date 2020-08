Den store Mercedes-truck indeholder blandt andet en simulator, der skal give et realistisk billede af oplevelsen bag rattet i en lastbil. Forhåbentlig kan det få flere elever - og gerne kvinder - til at vælge tranportbranchen, håber 3F og arbejdsgiverorganisationerne Dansk Industri og Dansk Erhverv, der står bag kampagnen »Job i Transport«.

Kæmpe-lastbil skal øge kendskab til branche med kun få kvinder

En specialdesignet kæmpe-truck med indbygget lastbil-simulator besøger Slagelse, som en del af et landsdækkende roadshow. Eleverne kan forsøge sig i jobbet som chauffør og samtidig få viden om mulighederne bag rattet.

Slagelse - 25. august 2020

Siden april 2016 har den været parkeret foran folkeskoler, efterskoler, produktionsskoler og erhvervsskoler over hele landet. Og nu lægger en specialdesignet kæmpe-lastbil også vejen forbi Slagelse.

Det sker torsdag den 27. august, hvor trucken som en del af et landsdækkende roadshow besøger 10. klassecenteret Xclass for at give eleverne et indblik i transportbranchen.

Det fremgår af en udsendt pressemeddelelse.

Roadshowet er en del af kampagnen »Job i transport«, som 3F og arbejdsgiverorganisationerne Dansk Industri og Dansk Erhverv står bag og har allerede besøgt over 600 skoler og mere end 40.000 elever i landet.

Gode erfaringer - Vi har virkelig gode erfaringer med at komme ud med trucken. Vi oplever, at eleverne synes, at det er en sjov og spændende måde at få kendskab til en branche på, fortæller Magnus Købke der er projektchef i Transportens Udviklingsfond, som sammen med Godstransportens Udviklings- og Uddannelsesfond (GUU) står bag roadshowet.

Den store Mercedes-truck indeholder blandt andet en simulator, der skal give et realistisk billede af oplevelsen bag rattet i en lastbil.

- Ved at eleverne selv får mulighed for at komme indenfor i førerhuset og prøve en tur i lastbilen tager vi dem ud af klasselokalet og giver dem en mere håndgribelig indsigt i jobbet som chauffør, forklarer Magnus Købke.

Skal øge kendskab Projektchefen håber derfor, at besøget af kæmpe-trucken kan øge kendskabet til transportbranchen - også blandt de elever, som allerede er afklaret med, hvad de skal efter 9. eller 10. klasse.

- Vi har nogle skoler, som vi skal besøge for fjerde gang, og køreplanen fortsætter til og med marts 2022, hvor vi stadig har til gode at besøge mere end 120 skoler rundt om i landet, siger projektchef Magnus Købke,

Baggrunden for roadshowet er, at gennemsnitsalderen i den danske godstransportbranche er høj, så inden for få år vil der opstå mangel på chauffører. Og selv om coronakrisen midlertidigt har ændret billedet, har branchen fortsat en langsigtet udfordring med potentiel mangel på arbejdskraft.

Vil have flere kvinder Foruden at prøve kræfter med lastbilsimulatoren kan eleverne derfor også få en snak med andre unge chauffører om deres vej til førerhuset. Her vil chaufførerne kunne svare på spørgsmål og give eleverne en førstehåndsberetning om et job i transport.

Og så er der et helt særligt formål, når den store truck turnerer rundt på skolerne: Der skal flere kvinder i førersædet.

"Hvis vi skal ændre synet på lastbilchauffører, der generelt ses som et »mandefag«, skal vi starte helt nede i folkeskolen."

- Kim René Busch, forhandlingssekretær i 3F - Kim René Busch, forhandlingssekretær i 3F I Danmark er det nemlig kun to ud af 100 lastbiler, der føres af en kvinde. Det placerer godstransporten blandt de brancher med færrest kvindelige medarbejdere.

Under besøget på 10. klassecentret XClass vil der af den grund også være quizzer og information, som skal være med til at gøre op med fordommene og vise mulighederne i chaufførfaget.

- Hvis vi skal ændre synet på lastbilchauffører, der generelt ses som et »mandefag«, skal vi starte helt nede i folkeskolen, fortæller Kim René Busch, der er forhandlingssekretær i 3F og formand for de to fonde, der står bag kampagnen »Job i Transport«.

- Der er mange myter om, at kvinder ikke kan køre lastbil. Vi ved, at chaufførjobbet er velegnet til kvinder, og at de kvinder, der arbejder inden for godstransport, betegner det som et arbejde, der passer til deres fysik og øvrige liv, slår han fast.