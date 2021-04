Se billedserie Volden ved Vestmotorvejen kan blive et eldorado for mountainbikere og andre naturmotionister. Foto: Slagelse MTB

Kæmpe jordvold skal have ekstra jord

Slagelse - 08. april 2021 kl. 11:59 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Mountainbikeforeningen Slagelse MTB går nu i gang med at finpudse planerne for et trailcenter på den nye del af Byskovvolden ved motorvejen ved Slagelse. Håbet er, at volden i 2022 kan indvies som centrum for udendørs-aktiviteter af mange slags.

- Den nye del af jordvolden kan med sine 24 højdemeter blive til en fantastisk arena for mountainbikere og trail- løbere samt give byens borgere en flot udsigt over Slagelse by. Dette er en enestående chance, som ikke må glippe, lyder det fra Rikke Enevoldsen, initiativtager og projektudvikler i foreningen.

- Vi mangler myndighedsbehandlingen. Lokalplanen skal rettes til. Når det er deponi-jord, er der strenge krav til, hvordan regnvand skal ledes væk, og kommunen arbejder på sagen, fortæller Rikke Enevoldsen.

Foreningen arbejder med et budget på 3,7 millioner kroner, men økonomien er ikke endeligt afklaret. Foreningen søger forskellige fonde om støtte, og håbet er også, at kommunen vil spæde til.

Selv om man kan sige, at der er jord nok i området, bliver der brug for 5000 tons ren, ekstra jord til at bygge mountainbikespor af.

- Vi kan ikke grave i deponi-jord, så det kræver ekstra jord for at komme fysisk i gang, forklarer Rikke Enevoldsen.

Slagelse MTB skabte i 2015 Slagelse Bikepark på Grønningen. Parken skal fungere som et supplement til den nye bane, hvis nyskabelsen bliver til virkelighed.

Foreningen bruger også Slagelse Lystskov til at køre mountainbike, men her skal man være medlem af foreningen for at køre, mens banerne på volden skal være for alle.

- Et trailcenter bliver meget mere nutidigt. Niveauet er også blevet højere i de senere år, og jordvolden derude er simpelthen »once in a lifetime«. Sådan en vold har man ikke andre steder, konstaterer Rikke Enevoldsen.

Hun tilføjer, at flere klubber og spejdere bakker op om projektet.

Trailcenteret kommer i første omgang til at indeholde MTB-spor, »findvej«-orienteringsposter, gang- og løbestier, samt bålhytte og shelters.

- Med de nye, offentlige MTB-spor får både begyndere og øvede et sted, hvor de kan øve den mere tekniske

kørsel, samt op- og nedkørsler i det kuperede terræn. Drømmen er, at denne facilitet over årene kan udvikle sig, og at det »flade« område neden for jordvolden senere kan udvikles til rekreativt område med madpakkehus, toiletfaciliteter, asfaltpumptrack, lege- og aktivitetsplads og måske meget mere, siger Rikke Enevoldsen.

Hun gør desuden opmærksom på, at centret kan imødekomme den store interesse for at træne i det fri.

- Det er ikke kun eliteudøvere, men også børn, unge og familier, som søger udenfor. Derfor er der behov for et

sted, hvor mountainbikere i alle aldre og på alle niveauer kan udvikle sig i trygge rammer. Det er målet, at det nye trailcenter kan rumme alle med lyst til at køre på MTB, siger hun.