Se billedserie Fra venstre: Steen, Kasper, Susan og Katrine Pedersen i den nye forretning på Kongstedvej. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Kæmpe forretning er åbnet

Slagelse - 10. august 2020 kl. 10:03 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Symaskinetorvet i Slagelse rykket til Kongstedvej 2B, hvor tredje generation af symaskine-familien Pedersen står for den daglige drift. Det er søskendeparret Katrine og Kasper Pedersen i fællesskab med moderen, Susan Udstad Pedersen, mens far, Steen Pedersen, for det meste vil være at finde i firmaets forretning i Rødovre samme med sin søster.

Symaskinetorvet nåede at ligge i Stenstuegade i syv et halvt år, og nu må der være håb om, at forretningen ikke vokser ud af de nye lokaler på Kongstedvej, bag Møbler & Design. Hele 750 kvadratmeter er der her til maskinerne og alt, hvad der til hører af stoffer og meget andet. Angiveligt Danmarks største forretning af slagsen.

Der var brug for en større forretning for at servicere webshoppen og udvide med mere stof.

- Vi havde en lille smule stof oppe i den anden butik, men folk efterspurgte forskellige metervare-artikler, hvor vi ellers altid har haft fokus på symaskinerne, forklarer Kasper Pedersen.

Han og søster Katrine er tredje generation af firmaet, som blev grundlagt af Steens far i form af Storkøbenhavns Symaskinecenter i 1967.

Efterspørgslen på symaskiner og de tilhørende materialer har været jævnt stigende i flere år, og i marts i år var der en statsminister, der satte ekstra fart i dén udvikling, da rigtig mange kastede sig over håndarbejde derhjemme.

- Da Mette sendte alle pigerne hjem, sendte hun dem hjem til gamle, slidte symaskiner, der ikke virkede, siger Steen og tilføjer, at salget de seneste måneder er steget med omkring 30 procent.

- Med Corona-nedlukningen eksploderede det, men vi har set udviklingen over lang tid. Flytningen var planlagt lang tid før corona, tilføjer Kasper, og der til kommer, at den tidligere Stof 2000-forretning i Slagelse lukkede i år.