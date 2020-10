Indtil flere købere var parat til at købe Hellig Anders Park, der blev udbudt til 185 millioner kroner. Privatfoto

Kæmpe ejendomshandel gennemført på blot en måned

TDC Ejendomme har solgt Hellig Anders Park til ejendomsselskab. Erhvervsmægler kan berette om særdeles stor interesse for ejendommen og mener, at det beviser, at Slagelse er attraktiv at investere i.

Slagelse - 21. oktober 2020 kl. 06:49 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Det tog kun en måned at få gennemført en ejendomshandel, der ifølge den involverede erhvervsmægler hører til blandt de største i Slagelse nogensinde.

TDC Pensionskasse har nemlig allerede fået solgt de 123 ejerlejligheder i investeringsejendommen Hellig Anders Park ved Nordre Stationsvej lige op til Slagelse Station. Det sker kun en god måneds tid efter at ejendommen blev udbudt til salg.

Pensionskassen har ejet lejlighederne siden de blev opført i 1996.

Stor interesse Ejendommen blev udbudt til salg for 185 millioner hos Nordicals Sjælland P/S, hvor partner og og direktør Henrik Nikolajsen kan berette om særdeles stor interesse fra flere investorer.

Nordicals Sjælland P/S modtog indtil flere seriøse købstilbud på ejendommen.

- Interessen har været så stor, at vi kunne have solgt ejendommen op til flere gange. Vi kan kun håbe på, at vi kan få lejlighed til at tilbyde andre gode og tilsvarende ejendomme til disse investorer, siger Henrik Nikolajsen.

Han vil ikke udtale sig om, hvorvidt ejendommen er solgt til prisen.

- Men det siger sig selv, at når flere er parat til at købe, så kan der ikke være tale om noget stort afslag, siger han.

Direktøren har spurgt køberen, om den pågældende virksomhed vil stå frem.

- Det ønsker virksomheden dog ikke. Men vi kan da sige, at der er tale om et ejendomsselskab, hjemmehørende i Hovedstadsregionen, med en særdeles seriøs og professionel tilgang til ejendomsmarkedet, siger Henrik Nikolaisen.

Det er hans forventning, at de nye ejere vil fortsætte med den hidtidige drift af lejlighederne.

Slagelse er attraktiv - Den store interesse for ejendommen beviser, at Slagelse er en attraktiv by at investere i. De mange uddannelser og det store handelsliv, der er i byen og ikke mindst den gode infrastruktur, tiltrækker investorer udefra, siger Henrik Nikolajsen.

Og netop udefra kom også flere af henvendelserne omkring ejendommen.

- Flere af de interesserede emner vi har drøftet sagen med, har indtil for få år siden primært investeret i de fire største byer i Danmark. Men de ser nu med stor interesse på andre geografier i landet og dermed også Region Sjælland, som vi primært beskæftiger os med, fortæller erhvervsmægleren.