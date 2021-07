Se billedserie Planen er at rive hovedbygningen til den oprindelige firelængede Nyelandsgård - lige over for den røde bil - ned. I den nye ejendom skal der være en vognport, som giver adgang til de mange nye boliger på den store grund mellem Algade og Jens Baggesens Gade i centrum af Korsør. Foto: Helge Wedel

Kæmpe boligprojekt i centrum

Lokalt Korsør-firma har købt den store grund med den tidligere Nyelandsgård mellem Algade og Jens Baggesens Gade. Drømmen er over 30 nye lejligheder klar til indflytning til jul i 2022. Indkørsel fra Algade gennem vognport i nyopført hus efter nedrivning. Også huset ved siden af biografen erstattes af nyt.

Slagelse - 13. juli 2021 kl. 06:49 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

De havde deres nybyggerdebut på Tårnborgvej foran Højbjergparken med fem dobbelthuse med i alt ti lejemål i efteråret 2020.

Elektrikeren Thomas Læby Petersen og mureren Lars Teilhof med deres firma Læby og Teilhof Aps, som de oprettede i 2013.

Nu gælder det et endnu større boligprojekt i det absolutte centrum af Korsør, hvor den delvis tvangsnedrevne firelængede Nyelandsgård ligger med hovedbygningen ud til Algade skråt over for Kongegaarden.

Allerede venteliste - Vi har haft ideen om lidt over 30 lejligheder på den store centrale grund siden 2019. Det bliver alle treværelses lejeboliger på 75 kvadratmeter i 1½ plans rækkehuse, som er særdeles efterspurgte af især det såkaldte »grå guld«, der ønsker et stort hus skiftet ud til en mindre lejebolig centralt i byen, siger Thomas Læby Petersen.

Han fortæller, at selv om det store boligprojekt ikke er meldt offentligt ud endnu, så har rygterne om det været nok til, at der allerede er skrevet ti op på venteliste.

Trafiksikkerhed Sjællandske har søgt og fået aktindsigt i boligsagen hos kommunen. Her viser en omfattende mailkorrespondance mellem mange af kommunens afdelinger, at det har været en udfordring at finde ud af, hvorfra der skulle køres ind til det nye boligområde.

En overgang var planen, at rive den gamle ejendom Jens Baggesens Gade 15 ved siden af Korsør Biograf Teater ned. Lige over for Gasværksvej skulle så anlægges en vej ind til boligområdet. Men hurtigt stod det klart, at det gav store trafiksikkerhedsmæssige udfordringer i Jens Baggesens Gade, der har mange »bløde« trafikanter til og fra Baggsenskolen og daginstitutionen Smørblomsten og ungdomsklubben KUK.

Indkørsel fra Algade - Vores plan nu er indkørsel fra Algade, hvor vi river den gamle ejendom ned og bygger en ny, der er arkitektonisk tilpasset områdets bygninger og følger kravene i den bevarende lokalplan 1184. Midt i den nye ejendom etableres en vognport, hvorigennem der bliver adgang til de nye lejligheder i rækkehuse med gårdmiljø, siger Thomas Læby Petersen.

Positive toner Ifølge den byggeerfarne elektriker er meldingerne fra kommunens administration da også positive, når det gælder byggeri af nyt i Algade til erstatning for den noget medtagne nuværende ejendom, hvor kommunen for nylig har kondemneret en lejlighed - altså erklæret den uegnet som menneskebolig på grund af blandt andet skimmelsvamp grundet utætheder.

Også positive kommunale toner lyder om nedrivningen af Jens Baggesens Gade 15 inklusiv baghuset.

Aktindsigten bekræfter, at kommunens administration gerne ser de ældre forfaldne huse erstattet med nye.

- Vi bygger Jens Baggesens Gade 15 op med nye lejligheder på en måde, så ejendommen passer ind med de øvrige ejendomme i gaden. Baghuset tror jeg ikke, at vi genopfører, siger Thomas Læby Petersen.

Klar til juleaften? Han håber, at resten af 2021 kan gå med yderligere projektering og ikke mindst politisk godkendelse af de efterspurgte nye centrale boliger.

- Hvis vi kan gå i gang med at bygge i starten af 2022, så kan vi i bedste fald have de nye boliger klar til indflytning juleaften samme år, siger Thomas Læby Petersen. Han vurderer, at det samlede byggeprojekt løber op i omkring 50 millioner kroner.

Med det lokale arkitektfirma ARKI ApS med adresse Algade 20 ganske få meter fra det nye store centrale boligområde tilknyttet, er det med andre ord lokale Korsør-kræfter, der står bag det store boligprojekt i byens centrum.