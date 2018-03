Benny Siering har travlt med at gøre den store dyreforretning klar til åbning på fredag. Foto: Per Vagnsø

Kæledyr på 1000 kvadratmeter

- Det er de store forretninger, der klarer sig. Folk vil have et stort udvalg i dag, og du kan bedre udstille ting, når du har en større butik, siger Benny Siering, der er vant til 600 kvadratmeter i Kastrup.

- Man leder jo altid efter nye lokaler, og ham jeg lejer af i Kastrup, ejer også denne ejendom, forklarer han om baggrunden for at have fundet til Slagelse, hvor han selv, fru Jeanette og en medarbejder fra forretningen i Kastrup på skift sammen med to nyansatte vil have deres gang.