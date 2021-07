Se billedserie Et opvarmet værksted er bygget inde i Kabeldepotet i stedet for bare at isolere det og gemmen alt det originale træværk. Foto: Anders Ole Olsen. Foto: Anders Ole Olsen

Kabeldepotet nu i helårsform

Ved den officielle indvielse af Kabeldepotet efter ombygning for fem millioner kroner var der en overraskelse inde i det aldrende træhus, der selv »bad« om den særlige løsning.

En større indbudt skare så torsdag for første gang resultatet af den fem millioner kroner dyre ombygning af Kabeldepotet ved Korsør Fæstning. Offentlig adgang bliver der senere i denne måned, når kunstnerne igen er flyttet ind.

Egentlig lød opgaven, at huset skulle isoleres, så de omkring 40 udøvende i Kunstnerværkstedet Kabeldepotet kunne bruge og arbejde der året rundt.

Men det blev til en meget mere unik og særlig løsning med et opvarmet »hus« inde i det store træhus, hvor det rå træværk derfor stadig står synligt både i væggene og i loftet, som arkitekt Martin Freeman forklarede det i sin tale.

- Huset bad selv om løsningen, for det fortalte, at det var et gammelt hus, at det ikke ville have godt af at få spærret sit træværk inde bag isolering og vægge, som det havde behov for, at der var let adgang til, så de kunne vedligeholdes i takt med den stigende alder. Også faren for oversvømmelse er indregnet, så træværket hurtigt kan tørre igen, sagde Martin Freeman.

Kabeldepotets originalitet og historie er således bevaret synligt, og ifølge Martin Freeman er det nu op til kunstnerne at give det nye glashus inde i træhuset en historie med spildt maling på det fine hvide gulv, hvor lerglatter også ville gøre godt sammen med stink af maling på glasvæggene.

På den måde vil netop brugen som et arbejdende kunstnerværksted fremhæves, mente arkitekten.

Gave til »vores far« Formand for Kunstnerværkstedet, Nina Thorborg, takkede mange i sin tale, hvor hun dog fremhævede og rettede en særlig tak til byrådsmedlem Anders Nielsen (S).

- Vi kalder dig vores far, for det var dig, der som kulturudvalgsformand i Korsør Kommune fik ønsket om et kunstnervæksted i Kabeldepotet til at gå i opfyldelse. Du er her stadig og i dag skal du have et kunstværk fremstillet her i Kabeldepotet som tak for din indsats og fortsatte store opbakning, sagde Nina Thorborg.

Turistattraktion Hun nævnte også, at kunstnerværkstedet årligt besøges af omkring 2500 turister.

- Vi vil i vores forening gøre alt for at øge markedsføringen og kendskabet til vores helt unikke sted. Stor tak til kommunen og dens politikere for at give os dette fantastiske sted, sagde Nina Thorborg.