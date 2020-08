Jesperforeningen har besluttet, at kåringen af Jesper nr. 43 udskydes til foråret 2021. På billedet ses fra venstre Per Thuesen, Peter Tingsgaard og Finn Berggren. Arkivfoto: Carsten Lysdal

Kåringen af Årets Jesper udskydes

Årets Jesper er en kendt person, der med sit initiativ og sin væremåde har medvirket til at gøre Slagelse kendt som en festlig og spændende by. Hædersbevisningen gives for et initiativ, der relaterer til Slagelse og omegn.