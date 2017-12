KL afviser aftale: Kommune beskyldes for at lyve

Slagelse Kommune har i omtrent et år afventet vurdering fra KL i sag om autisters overbetaling for kørsel. KL har dog ingen aftale med Slagelse om en tilbagemelding, siger juridisk chef.

Slagelse Kommune sender dog ikke penge retur, før Kommunernes Landsforening (KL) er vendt tilbage med en juridisk vurdering til at bakke tilbagebetalingen op. Den har kommunen og frustrerede borgere ventet omkring et år på - men tilsyneladende kommer den aldrig.

KL, som på forsiden af Sjællandske tirsdag blev beskyldt for at nøle, har nemlig ingen aftale med Slagelse Kommune.

Den melding står dog i skærende kontrast til den »viden«, der florerer blandt politikere, som forleden havde sagen oppe på byrådsmødet. Her efterspurgte Enhedslistens Thomas Clausen et svar på, hvem der har været i kontakt med KL, og hvornår tilbagemeldingen ventes at finde sted.

Værre - i hvert fald for kommunen - er, at man holder borgere hen, herunder Vagn Kviesgaard, med undskyldningen, at KL stadig mangler at vende tilbage. Senest i et brev den 15. december.