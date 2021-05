Ægteparret Cathrine og Christian Rudolph - her fotograferet i Korsør Miniby i 2018 - har solgt den sidste rest af deres livsværk Sofakompagniet til Jysk, som nu er eneejer. Christian Rudolph har for kort tid siden åbnet spisestedet Carl Peter med adresse i Havnearkaderne. Foto: Helge Wedel

Jysk køber lokal virksomhed

Ingen af parterne ønsker at oplyse salgsprisen.

Til Finans.dk udtaler bestyrelsesformanden for en række af selskaberne i Lars Larsen Group samt adm. direktør i Jysk, Jan Bøgh:

- Opkøbet tager afsæt i vores strategi om, at vi ønsker at være endnu stærkere digitalt, så vi opnår samme markedsandel på de digitale platforme som med vores fysiske butikker. Her har Sofacompany stort potentiale, siger Jan Bøgh om investeringen.