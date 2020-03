En ny bestyrelse er valgt og lejernes sager kører her på Norgesvej. Det er dog uvist, om den nye forening helt vil undgå krav fra Lejernes Landsorganisation via manøvren med at skifte CVR-nummer. Ligesom et sagsanlæg fra den tidligere formand også kan vente forude. Foto: Arne Svendsen

Juridiske finter og klager på kryds og tværs i lejerforening

Slagelse - 03. marts 2020 kl. 06:47 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er fortsat uro omkring Lejernes Hus på Norgesvej i Slagelse.

For en måned side skrev vi, at den tidligere formand var blevet afsat og meldt til politiet for bedrageri og dokumentfalsk.

Eksformanden siger dog til Sjællandske, at ordensmagten ikke har ladet høre fra sig i den anledning. Pågældende mener sig som tidligere angivet afsat på et ulovligt grundlag, og at den nuværende bestyrelse ikke er lovligt valgt.

- Beskyldningerne er et røgslør, der er lagt ud over sagens egentlige substans. Nemlig at jeg har gjort opmærksom på nogle uregelmæssigheder i Lejernes Hus, siger eksformanden, der dog fortsat ikke ønsker at oplyse, hvad det nærmere går ud på.

Eksformanden bortviste i sin formandstid Maria Berth, der er jurist i Lejernes Hus og selvstændig advokat i kontorfællesskab med advokat Jens Klokhøj i Holbæk.

En bortvisning Maria Berth dog valgte at se bort fra. Istedet blev formanden selv afsat ved en manøvre, der ifølge påpgældende var i strid med foreningens vedtægter.

- Der skal jo et bestyrelsesflertal til den slags, og det var der ikke, idet Maria Berth blandt andet inddrog en suppleant, der blev gjort til formand, siger eksformanden.

Der videre fortæller, at der er hyret en advokat til at gennemgå hele sagen.

Nu har eksformanden indklaget både Maria Berth og Jens Klokhøj for Advokatnævnet.

Denne klage omhandler en retssag anlagt af Lejernes Landsorganisation, der kræver godt 230.000 kroner fra Lejernes hus i manglende kontingent.

Ligesom LLO gør gældende, at Lejernes Hus ikke har udmeldt sig af LLO på gyldig hvis, hvorfor man stadig er medlem og dermed pligtig til at betale kontingent.

Udgifter der i følge Leon Thormod Hansen, formand for Foreningen af Lejere ved Vemmetofte Kloster, som Lejernes Hus har ført sager for, vil kunne betyde, at Lejernes Hus vil stå med en gæld på 760.000 kroner og dermed være insolvent.

Retten i Næstved afsagde 19. februar en såkaldt udeblivelsesdom i sagen, hvor man helt følger påstandene fra LLO. Det gjorde man fordi der ikke var indleveret noget påstandsdokument fra Lejernes Hus.

Et dokument som Jens Klokhøj ifølge eksformanden skulle have indleveret, idet han var hyret til sagen af Maria Berth. Hvorfor begge indklages for Advokatnævnet.

Advokat Jens Klokhøj siger, at han har rettet henvendelse til Retten i Næstved for at få udsat sagen, men at han ikke har hørt fra retten, der uvist af hvilken grund har »kappet« hans adgang til sagen.

Han skriver i et brev til eksformanden og et andet bestyrelsesmedlem, at han 19. december 2019 har modtaget en mail fra eksformanden, hvor denne skriver, at advokat Helge Poulsen fra Advodan i Slagelse skulle indtræde i sagen. Det skete ikke, og heller ikke Per Andersen fra Sorø trådte ind, selv om han anmodede om sagens dokumenter og indestående beløb.

- Men der er jo ikke sket noget afgørende ved udeblivelsesdommen, idet der er mulighed for at få sagen genoptaget. Det har jeg bedt Retten i Næstved om, siger Jens Klokhøj.

Han står dog uforstående overfor, at han så netop har modtaget en mail fra eksformanden og bestyrelsesmedlemmet om, at de ikke ønsker at være part i en retssag personligt eller på anden vis.

Hertil siger de pågældende dog, at advokat Klokhøj er antaget af Maria Berth af egen drift for cirka et år siden og er udtrådt af sagen uden at orientere medlemmerne.

Dette kan dog hænge sammen med, at det Lejernes Hus, som er blevet dømt ved udeblivelsesdommmen, ikke er det samme som det, der i dag drives på Norgesvej.

- Vi har skiftet CVR-nummer i januar med tilbagevirkende kraft til 1. april 2019, så sagen har ikke noget med os at gøre, siger Maria Berth.

Der dermed afviser udsagn fra Leon Thormod Hansen om, at dommen skulle gøre Lejernes Hus insolvent.

Leon Thormod Hansen mener dog, at der er begået en juridisk fejl i forbindelse med oprettelsen af den nye forening og overførsel af medlemmer fra den gamle, så han fastholder sit synspunkt.

I Lejernes Landsforening er der forbløffelse over, at man meget sent i forløbet præsenteres for, at der er skiftet CVR-nummer, men man har ikke opgivet at forfølge sagen.

