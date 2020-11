Julen intakt trods corona: - Den aflyser vi ikke!

Det kan godt være, at julen bliver noget anderledes i år. Men det betyder ikke, at der ikke bliver masse af julehygge i Slagelse, siger Helle S. Madsen fra Business Slagelse.

- Statsministeren har det jo med at ændre i mine planer, tilføjer hun med et glimt i øjet.

Vil emme af jul

Tilbage står dog, at Business Slagelse i samarbejde med kommunen og mange andre under alle omstændigheder vil gøre en stor indsats for, at Slagelse by kommer til at emme af jul fra og med fredag den 27. november.