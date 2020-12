Sidste år lavede frivillige blandt andet juledekorationer til de to fælles juleaftener, der blev afholdt i Slagelse Kommune. Uden lokal opbakning som dette, havde »Fællesjul« fra start slet ikke været muligt. Men i år spænder coronavirus ben.

Julen aflyst for hundredvis: 200 webcams er ikke en løsning

Sidste år deltog hundredvis i Fællesjul i Slagelse Kommune. Men arrangementet, der skal sikre imod ensomhed juleaften, er umiddelbart aflyst. Det samme er idéen om en coronavenlig »online«-jul.

Slagelse - 01. december 2020 kl. 11:06 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Ondt i maven. Sådan beskrives den nuværende følelse af tidligere lokalformand og nu bestyrelsesmedlem i Ungdommens Røde Kors Slagelse Christopher Trung Paulsen.

På grund af coronavirus bliver det nemlig »temmelig usikkert«, om den humanitære ungdomsorganisation kan afholde arrangementet Fællesjul, fortæller han til Sjællandske.

Noget, der med over 100 deltagende sidste år ellers var en stor succes, lyder det.

- Sidste år så jeg rigtig mange, der kom, som ikke havde andre at holde jul med. Og det er det, der giver mig så ondt i maven. Jeg tænker meget på, hvor de mon er i dag, fortæller Christopher Trung Paulsen og peger på, at flere af sidste års deltagende var i en særligt udsat risikogruppe.

Dropper at skaffe 200 webcams - Det vil derfor ikke være forsvarligt at afholde. Og af den grund tænker vi som udgangspunkt at aflyse Fællesjul. Også på grund af de nuværende COVID-19-restriktioner, fortæller bestyrelsesmedlemmet fra Ungdommens Røde Kors, der som nødløsning har set på, om han kunne indhente tilbud på 200 webcams.

- Jeg tænkte, at man måske kunne holde en »online«-jul, hvis vi kunne sætte de her webcams op hjemme hos folk. Men hvis man har holdt møder på for eksempel Zoom, så ved man, hvor besværligt det kan være at mødes bare nogle få. Så den idé er droppet igen, fortæller Christopher Trung Paulsen.

Sidste år var han initiativtager til arrangementet, som blev afholdt i Kirkens Korshærs varmestue i Slagelse samt i Kirke Stillinge Forsamlingshus med både mad, gaver og traditionel julehygge den 24. december - alt sammen ganske gratis. Artiklen fortsætter efter billedet...

Christopher Trung Paulsen frygter som bestyrelsesmedlem i Ungdommens Røde Kors, at flere i Slagelse Kommune vil sidde alene hjemme juleaften. Han stiller sig derfor til rådighed og tilbyder at skabe kontakt mellem familier, hvis nogen skulle have en ekstra plads rundt om julebordet.

Tilbuddet gjaldt alle - både voksne, unge og børn, som ikke havde råd til at holde juleaften - eller som blot ønskede at fejre julen med andre mennesker end deres venner og familie.

Ikke politisk Det eneste, folk skulle medbringe, var sig selv og det gode julehumør. Og netop julens hygge og varme er der særligt behov for i en coronatid, mener Christopher Trung Paulsen, der til hverdag har mange kasketter på.

Foruden at være bestyrelsesmedlem i Ungdommens Røde Kors gør han sig på den politiske scene som medlem af Slagelse Kommunes byråd for partiet Venstre. Men interessen for at ville hjælpe folk i julen har intet politisk på sig, fortæller han.

"Jeg synes bare, at det er virkelig synd at tænke på, hvor mange der ikke har andre at holde julen med (...)"

- Jeg synes bare, at det er virkelig synd at tænke på, hvor mange der ikke har andre at holde julen med og derfor risikerer at sidde alene, understreger Christopher Trung Paulsen og nævner i den forbindelse, at han i stedet for Fællesjul-arrangementet vil forsøge at hjælpe folk med at koordinere juleaftener sammen.

- Det kan være svært at sige højt, hvis man ikke har nogen at fejre julen med. Og så er det måske nemmere at komme til mig, som gennem Ungdommens Røde Kors måske kan skabe kontakt til familier, der har en eller to ekstra pladser om julebordet, forklarer han.

Fællessang på afstand Dagen før juleaften opfordres borgere i Slagelse Kommune desuden til fællessang i bedste »ud ad vinduet«-stil. Sangskriver Kurt Bønnerup fra Korsør har forfattet »Fællesjul-sangen«, som mindre grupper, familier, institutioner og virksomheder inviteres til at synge den 23. december klokken 17.

Men det skal dog altså ske på afstand, lyder det.

- Corona-nedlukningerne gør jo, at folk ikke må forsamles til den slags. Men det skal jo ikke forhindre juleglade mennesker i kommunen i alligevel at synge »Fællesjul-sangen« rundt omkring, fastslår Kurt Bønnerup, der står bag »Sangværkstedet« og har skrevet tekster til flere kendte dansktopkunstnere.