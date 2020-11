Her ses Knud Nielsen, Helle Drost, Finn Thoft og Lars P. Moosdorf med lodsedler i 2019, hvor navnet Corona ikke var forbundet til en verdensomspændende dødbringende pandemi. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Julelotteri er aflyst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Julelotteri er aflyst

En god lotterigevinst kunne ellers nok være en tiltrængt opmuntring i disse stadig mere mørke corona-tider. Men Lions-folkene i deres julede røde trøjer med lotterisedler i hænderne er ingen steder at se i byen og dens butikker.

Slagelse - 11. november 2020 kl. 09:07 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Det traditionsrige julelotteriet er nemlig aflyst.

- Vi har efter grundig overvejelse hos Korsør Lions valgt at aflyse årets julelotteri på grund af corona-situationen i Danmark og resten af verden, siger Lars P. Moosdorf fra Lions.

Han peger på, at byens forretninger og virksomheder, som plejer at sponsere en stor del af gevinsterne, har været hårdt ramt under covid-19, ligesom risikoen for smitte ved den tætte kontakt til lodseddelkunderne skønnes at være for stor.

Tilbage næste år - Klubben regner helt afgjort med at være tilbage igen næste efterår med et kæmpe lotteri med masser af gode gevinster, siger Lars P. Moosdorf.

Han beklager samtidig, at det har været et sløjt år for Lions i Korsør, fordi rigtig mange arrangementer hen over sommeren har været aflyst, så der ikke har været mulighed for at tjene penge til hjælpearbejdet for de udsatte og nødlidende her i byen, i Danmark og i hele verden.

Dog har Lions Korsør haft mulighed for at støtte bl.a. Halskov kirkes julehjælp, Skt. Povls kirkes julehjælp og Korsør Holder Sammens julearrangement, hvis det ellers bliver muligt at gennemføre den fælles juleaften for primært udsatte og ensomme.