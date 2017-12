Korsør-initiativet »Stop spild lokalt« og Coop er indgået i et landsdækkende samarbejde, der blandt andet betyder, at 35 trængte familier i Slagelse nu får julehjælp fra blandt andet Kvickly Slagelse. Foto: Mette Kjær Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Julekurve med overskudsmad deles ud i Slagelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Julekurve med overskudsmad deles ud i Slagelse

Slagelse - 16. december 2017 kl. 13:57 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Kvickly i Slagelse lukker den 23. december klokken 20, bliver de varer, der ikke kan sælges efter juledagene ikke smidt ud som de plejer. De bliver i stedet pakket og hentet af den lokale gruppe af »Stop spild lokalt Slagelse«, der samtidig også henter overskudsvarer i Coop-forretninger i både Høng, Holbæk og Kalundborg. Alle varerne bliver så kørt til Slagelse, hvor de bliver pakket om at en gruppe frivillige.

- Vi har fået lov til at låne KaffeKlubbens lager til at pakke vores julekurve. Her pakker vi så alle de julekurve vi kan til de 35 familier, hvis ansøgninger vi har kunnet tage imod. Hvis der så er flere varer, end der er brug for, har vi cirka 20 flere familier på venteliste, fortæller formanden for lokalafdelingen, Zuzu Heidelbach.

- Vi kan jo ikke love nogen noget om, hvad der kommer til at være i julekurvene, men vi er taknemmelige for alt, hvad vi får - og det er jeg sikker på, at familierne også er, siger Zuzu Heidelbach.

Landsdækkende og lokalt

Hele ideen er opstået i Korsør hos den 18-årige Rasmus Erichsen, der også har modtaget priser for sit arbejde mod madspild - og herfra har det spredt sig som ringe i vandet.

Coop har indgået samarbejdet med »Stop Spild Lokalt« på landsplan og grupper over hele landet er sat i sving. Det har så været op til den enkelte Coop-butik, om man har tid, lyst og overskud til at hjælpe de udsatte familier. Og det har man i Kvickly Slagelse:

- Der er jo ingen grund til at smide alle varerne ud, når de kan gå til et godt formål, siger varehuschef Henrik Gerdt.

Zuzu Heidelbach fortæller desuden, at der var ansøgningsfrist for at få julehjælp den 1. december. Har man i stedet mod på at bruge sin aften lørdag den 23. december på at arbejde frivilligt, kan gruppen godt bruge et par frivillige hænder eller fire mere til ompakningsarbejdet i Slagelse. Mere info kan findes på »Stop Spild Lokalt (Slagelse)«'s facebookside.