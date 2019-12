Se billedserie Julekalenderen »Helt fint« har stort set kun frivillige med på holdet. Privatfoto

Julekalender i hus efter over 300 timers frivilligt arbejde

Slagelse - 04. december 2019 kl. 11:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mange sammenhænge bærer arbejdet lønnen i sig selv. Det er også tilfældet for de 60 skuespillere, producere, statister, teknikfolk og andre, der har sørget for 25 seværdige julekalender-afsnit, inklusive en nytårs-del, med titlen »Helt fint« på kanalen C More.

Holdet bag kulisser og foran linsen for den sags skyld består af frivillige, herunder flere amatørskuespillere og

statister, som har lagt blod, sved og tårer i et projekt, der endte med at gå i nul rent økonomisk.

- Alle, der har været med, har arbejdet frivilligt. De udgifter, der endte med at være, gik i nul, da vi solgte til C More, fortæller producer Simone Holme, der er en af dem, der har aset i usædvanlig grad.

I løbet af 2018, hvor både optagelser og de forberedende øvelser fandt sted, arbejdede hun et væld af timer ved siden af specialeskrivningen. Nærmest hver dag fra klokken 16 til 23.

- Jeg har ikke fået en krone for det, og jeg har lagt over 300 timer i det, beskriver Simone Holme, der i flæng nævner et udpluk af de gøremål, hun har haft som tovholder og producer.

- Jeg har sørget for skydeplaner, castet og informeret skuespillere og crew om, hvornår de skulle møde, fundet locations og rekvisitter og meget mere. Der har virkelig været meget, og jeg vidste, at jeg kun skulle arbejde så intensivt i et halvt år, så jeg tog det som en lærerig oplevelse, siger Simone Holme, der selv er født og opvokset i Slagelse og derfor, på lige fod med flere øvrige medvirkende, har kunnet trække på flere kontakter.

- Det er vigtigt. Vi skulle holde udgifterne på et så lavt niveau som muligt, påpeger den 26-årige, hvis familie er knyttet til Krabasken i Slagelse. Nærmere bestemt hendes far, der kasserer.

- Julekalenderen er primært optaget i indre København, men også på Krabasken og Valdemarskilde Skovdistrikt i Slagelse, som vi fik lov at låne helt gratis. Det har været helt unikt for os og en kæmpestor hjælp for, at projektet kunne lykkes, siger Simone Holme, der udover producerrollen arbejder fuldtid som projektleder.

»Helt fint« handler om to unge kvinder, Ayse og Ida, som er i en såkaldt kvartvejskrise. De deler tomme kuverter ud til fremmede i Københavns indre by som en del af et altruistisk kunstprojekt.

Men da de finder ud af, at de i virkeligheden har delt kokain ud og efterfølgende bliver afpresset til at fortsætte uddelingen, begynder en december måned, der vil forandre deres liv for altid.

Julekalenderen kan som beskrevet ses på C More, som blandt andet Yousee-kunder automatisk har adgang til.