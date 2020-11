Julehygge og juleroser i fuldt flor

Julen er lige om hjørnet, og i gartneriet Spiren ved Skælskør slår Marianne Rostén den kommende weekend dørene op for julehygge i de kæmpestore drivhuse, hvor juleroser, påskeklokker og nye krydsninger til haven og til vinterkrukkerne lige nu står i fuldt flor. I år flottere end nogensinde.

- De er vanvittigt store og flotte, og vi har også i år tre-fire nye varianter med meget store og smukke blomster. Det er dejligt hele tiden at kunne være med og vise noget nyt, fortæller Marianne Rostén.

- Det er så livsbekræftende med en krukke med blomster ved hoveddøren, og får man krukkerne plantet til nu, står de i et halvt år. Bagefter kan man sætte planterne ud i haven.

- Jeg har altid sagt, det er en udeplante, og der har den det bedst. Men hvis man betragter den som en smuk julebuket til bordet, som bagefter kan plantes ud i haven, får man to i en, smiler Marianne.

Ud over de mange blomstrende helleborus er gartneriet også fyldt med andre farvestrålende vinterblomster. Blandt andet cyclamen, små alpevioler, i forskellige farver. De findes i mange forskellige udgaver, som blomstrer henholdsvis sommer, efterår og vinter/forår. Planternes løv er lige så forskelligt som blomsterne, lige nu kan man blandt andet se en variant med navnet christmas tree, fordi bladene har mønstre som til forveksling ligner et juletræ. En anden variant er purpur rascens, som både har de fine blomster og dufter helt vidunderligt.

Gartneriet har også masser af »heksekoste« - småbitte gran- eller fyrretræer, og et væld af hårdføre, vinterblomstrende buske, som kan sætte både duft og masser af kulør på vinterhaven, blandt andet flotte lilla glasbær og elaeognus - eller sølvblad. Her finder man også en helt særlig mørk hyld, Black Lace, som får lyserøde blomster.

- Corona eller ej. Det skal nok blive jul, konstaterer Marianne Rostén, som har tradition for den årlige julehygge i gartneriet. I år foregår det som nævnt den kommmende weekend d. 21.-22. november, begge dage kl. 10-16. Gartneriet pyntes op til jul, og der vil være gløgg, kaffe, the samt æbleskiver.

Der tages iflg. Marianne Rostén alle forholdsregler i forhold til covid-19: - Vi har indgang i den ene ende af gartneriet og udgang i den anden, og masser af håndsprit til rådighed, fortæller Marianne Rostén, som helt generelt synes gartneriets gæster er rigtig gode til at overholde reglerne.

- Vi har mange kvadratmeter at være på, og folk er megasøde til at holde afstand og gå til side for hinanden.