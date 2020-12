Julehygge i centret for de mindste

»Den er helt gal! En tordnende snorken fortæller, at Julemanden sover, og ikke er til at vække! Julemanden har fået SOVESYGE.

Kort før forestillingen begyndte klokken 11, meddelte Jane Dahl, at der nu var det højst tilladte antal gæster i rummet, og at der derfor ikke kom flere ind. Udenfor stod et par af centrets vagter og sørgede for, at alt forløb efter hensigten.