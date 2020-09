Sørbyhallen er normalt rammen om helt andre udfoldelser end gudstjenester.

Julegudstjeneste rykkes til stor idrætshal

Corona gør det vanskeligt at holde de traditionelle julegudstjenester, men i Sørbymagle og Kirkerup har de allerede fundet en løsning på det.

Slagelse - 12. september 2020 kl. 09:35 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboerne i Sørbymagle og Kirkerup får ikke den sædvanlige optakt til juleaften i år. Istedet for at gå ind i kirkerne for at komme i julestemning skal de styre mod Sørbyhallen.

Her vil der blive opsat stole til omkring 300 personer, etableret podier med alter og prædikestol og sørget for en projektor, der kan vise salmetekster på bagvæggen.

Årsagen er naturligvis corona-restriktionerne, der ikke vil kunne overholdes i kirkerne, som jo plejer at være godt fyldte denne aften.

- Jeg syntes, at det ville være synd, hvis jeg skulle stå og afvise mange ved kirkerne. Derfor foreslog jeg, at vi forsøgte at få flyttet gudstjenesten til hallen, fortæller sognepræst Marianne Rueskov Myssen.

Hun ringede til menighedsrådsformand Mogens Nellemann Hansen, der straks var med på ideen.

Han fik fat i halinspektør Henning Smidt Pedersen, der også var klar på opgaven.

- Sørbyhallen er på 1200 kvadratmeter, så med fire kvadratmeter til hver person skulle der kunne være plads til omkring 300. Hvilket svarer nogenlunde til det, vi plejer at have tilsammen ved de tre gudstjenester i Kirkerup og Sørbymagle, siger Mogens Nellemann Hansen.

Når beslutningen skal træffes allerede nu, skyldes det, at der er ved at være deadline på kirkebladet, hvor der vil komme til at stå, hvor og hvornår der er julegudstjeneste.

At flytte gudstjenesten ud af kirkerummet kræver dog tilladelse fra biskoppen, og denne er også netop kommet på plads, oplyser Marianne Rueskov Myssen.

Det er sket med anbefaling fra provst Ulla Thorbjørn Hansen, der dog siger, at det ikke er sikkert, at sportshaller kan være en god løsning alle steder. Eksempelvis kan placeringen af sportshallen i forhold til kirkerne være uhensigtsmæssige.

Ulla Thorbjørn har talt med et andet sogn, hvor man har vurderet, at det ikke er en løsning. Her betød det meget for dem at de kunne afholde julegudstjenesten i deres kirke.

Mogens Nellemann Hansen siger, at Sørbyhallen ligger centralt for kirkegængerne.

Marianne Rueskov Myssen har da også tiltro til, at det vil kunne lykkes at skabe den rigtigte julestemning her ved hjælp af blandt andet musikanlæg, juletræer og julepynt.