Julegudstjeneste i bilen

Af Per Vagnsø

Alle deltagere roste initiativet, da der juleaftensdag var drive in-gudstjeneste ved Gudum Kirke nær Slagelse. Via FM kunne deltagerne ude i deres bilradioer høre præsten, organisten og kirkesangeren inde i et til lejligheden opstillet telt.

Sognepræst Tommy Corfixen havde håbet på lidt flere end de 10-12 biler, der tunede ind på gudstjenesten. At der ikke kom flere, tilskriver han den forvirring, der i sidste øjeblik var omkring afholdelsen af julegudstjenester i det hele taget.

- Ellers var det helt fantastisk med høj lydkvalitet inde i bilerne, fik vi at vide. Og det var meget smukt. Der var et helt specielt lys, og folk var meget tilfredse, fortæller præsten.

Til trods for at konceptet fungerede, skal man nok ikke regne med flere drive in-gudstjenester i Gudum under normale omstændigheder: