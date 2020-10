Jul og pølsevogn venter rost fregat-besætning

- Vi glæder os både til pølserne men også til at komme hjem og fejre jul med vores familier.

Michael (foretrækker efternavn udeladt) er 38-år, seniorsergeant, bor på Skovvej i Korsør, har været i søværnet siden 2005 og er leder af kamp- information i o-rummet på fregatten Iver Huitfeldt. Han bekræfter over for Sjællandske mandag ved frokosttid på en mobiltelefon fra skibet, at det er en rigtig god idé, at forsvarsminister Trine Bramsen (S) har stillet den 158 m/k store besætning modtagelse med pølsevogne i udsigt, når de vender hjem med skibet til Korsør i midten af december. Så har de været på mission i fire måneder i Hormuzstrædet mellem Iran og Oman i Mellemøsten 13.000 kilometer fra hjemhavnen Flådestation Korsør. I det stærkt trafikerede stræde indgår det danske krigsskib i en europæisk aktion for at sikre fri passage for civile skibe, hvoraf de 100 hver måned er danske.