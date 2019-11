Økonomien har for foreningen »Jul i Slagelse« været svær, efter forhenværende formand Jens Friis afgik ved døden sidste år. I år er årbogen dog udgivet for 26. år i træk. Det skyldes blandt andet nye aftaler med flere sponsorer, siger en glad nuværende formand, Erik Schultz. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: »Jul i Slagelse«-årbog udgives efter hårdt økonomisk år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Jul i Slagelse«-årbog udgives efter hårdt økonomisk år

Slagelse - 11. november 2019 kl. 11:26 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da den udkom sidste år, var det jubiluæmsår. Men mens den 25. udgivelse af årbogen »Jul i Slagelse« blev fejret, frygtede bestyrelsen i foreningen samtidig, at det blev det sidste år overhovedet.

Det fortæller foreningens formand, Erik Schultz, som dog nu kan glæde sig over, at »Jul i Slagelse« netop er blevet udgivet for 26. år i træk.

Særligt skrantede økonomien nemlig, efter forhenværende formand Jens Friis afgik ved døden sidste år.

- Vi fik løst det, men kun godt lige. Og derfor har vi skullet gøre en ekstra indsats i år for at styrke fundamentet, så der rent faktisk er et fundament. Og der ser heldigvis ud til, at det er lykkedes, forklarer Erik Schultz til Sjællandske.

Reddet af flere sponsorer Èn af forklaringerne til den forbedrede økonomi skal ifølge den nytiltrådte formand for »Jul i Slagelse« blandt andet findes i, at det er lykkedes foreningen at få flere aftaler med sponsorer.

Det har foreningen blandt andet gjort ved at følge en såkaldt Canvas-model, siger formanden.

Canvas-modellen er en forretningsmodel, der beskriver, hvordan en organisation skaber, leverer og fanger værdi i både økonomiske, sociale og kulturelle sammenhænge.

I tråd med det har foreningen selv taget kontakt til nye sponsorer for at lave nye aftaler, forklarer Erik Schultz.

- Så dels har vi jo en fast stamme af sponsorer, som støtter os år for år. Men vi har forsøgt at udvikle os ved at tage fat i flere sponsorer, og det ser ud til at være lykkedes, hvilket vi er meget taknemmelige for, siger formanden.

»Et jubilæumsår på ny« I år kan læsere af »Jul i Slagelse« derfor se frem til at læse 15 historiske artikler om Slagelse og omegn, som første gang blev præsenteret torsdag eftermiddag i Danske Banks filial i Slagelse.

Blandt har hele tre institutioner i byen kunne fejre jubilæum i år.

Vognmand Laur. Christensen og Sønner samt herretøjsforretningen Otto Johansen har begge 100 års jubilæum, mens Vestsjællandscentret tidligere i år kunne fejre 50 års jubilæum.

- Så det er jo egentlig et jubilumsår på ny - bare på en anden måde, siger foreningens formand Erik Schultz, som glæder sig over at kunne ugive årbogen »Jul i Slagelse« endnu et år:

- Det er da stort. Det er jeg både ydmyg og taknemmelig over, at vi kan. Men det skal jo nødig være sådan, at vi hvert år skal tage stilling til, om vi kan gennemføre. Derfor har jeg forsøgt at ligge vægt på at skabe et fundament, som kan bære. Og det tror jeg på, at det kan, slår han fast.

Årets udgave af »Jul i Slagelse« er på 60 sider og kan købes i boghandlen.