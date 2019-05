Jubilæum for Danmarks største medekonkurrence

De senere år har Korsør Lystfiskerforening med dygtighed sammen med støttende erhervsdrivende, sponsorer og ikke mindst Korsør Havn med stor succes afviklet den familievenlige fiskekonkonkurrence, der trækker deltagere fra store dele af Sjælland. Både for fiskespændingen og hyggens skyld men også for at have muligheden for at vinde de langt over hundrede præmier, der både gives for fangede fisk men også som lodtrækningspræmier på deltagerbilletterne.