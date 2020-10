Næstformand Flemming Pedersen (til venstre) og formand Anders Bülow Kristiansen foran den en-vingede mølle, som nu formentlig snart igen kommer til at se normal ud igen med to vinger. Der bliver også penge til at renovere vindrosen på toppen. Foto: Arne Svendsen

Jubel på gammel mølle: Tilskud fra kommune til vinge og vindrose

Borgmester og Henrik Brodersen (DF) hurtigt ude, efter at møllelaug havde fortalt om problemer for møllen i Sjællandske. Så nu har enigt byråd givet bevilling på 215.000 kroner.

Slagelse - 08. oktober 2020

Som Sjællandske forleden beskrev, er situationen ikke den bedste på Kanehøj Mølle, hvor der ikke er penge i kassen til at udskifte den møllevinge, som man har måttet tage ned, før den faldt ned af sig selv på grund af råd.

- Vi er tæt på at være noget i knæ, sagde møllelaugets formand Anders Kristiansen, der appellerede til velvilje fra fonde og kommunen til at bevare den kulturarv, som den gamle mølle fra 1881 er.

Den appel har nu hjulpet. Mandag vedtog et enigt Slagelse Byråd nemlig at komme den betrængte mølle til undsætning med et tilskud på 215.000 kroner.

- Det er jeg da helt oppe at ringe over. Vi kan næsten ikke få armene ned i møllelauget. Jeg er også meget glad for, at der er så stor enighed om sagen i byrådet, lyder det fra en glad Anders Kristiansen, da Sjællandske kontaktede ham onsdag formiddag.

Her kunne han fortælle, at tilskuddet ville blive fejret med lagkage onsdag aften i møllelauget.

Til vinge og vindrose De 215.000 kroner sikrer, at en ny vinge kan komme op, ligesom vindrosen kan blive restaureret.

Udgifter til udskiftning og restaurering beløber sig til 368.750 kroner, og derudover har foreningen haft udgifter på 31.250 kroner. Altså i alt 400.000 kroner.

Møllelauget har fået tilsagn om tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen på 125.000 kroner og fra Augustinusfonden på 60.000 kroner.

Der manglede altså 215.000 kroner, som man søgte kommunen om og nu har fået.

Møllevingen ligger som nævnt klar hos møllebygger Jørn Nilsson i Løve, men Anders Kristiansen kan i skrivende stund endnu ikke fortælle, hvornår den vil komme op.

Det skal et møde med møllebyggeren afklare. Desuden skal man tage hensyn til vejret.

- Vi skal også have tilladelse til at transportere vingen, der er over 20 meter lang, fortæller Anders Kristiansen.

Politikere hurtigt ude Politikerne var hurtigt ude efter Sjællandskes artikel mandag 28. september.

Anders Kristiansen fortæller, at han onsdag blev kontaktet af borgmesterkontoret, og torsdag morgen havde han møde på møllen med borgmester John Dyrby Paulsen (S) og Henrik Brodersen fra DF.

Sidstnævnte sagde i byrådssalen, at han forinden havde været i kontakt med folkene bag møllen, og at han ikke havde været klar over, at det stod så galt til, før han læste det i avisen.

Sagen var kommet på som en tillægsdagsorden, og der var byrådet rundt opbakning til at være med til at bevare et stykke kulturarv.

- Det er vigtigt, at der sker noget hurtigt, da jeg kan forstå, at møllen ikke har godt af at stå med kun en enkelt vinge, sagde borgmesteren blandt andet.

Den hurtige aktion blev også rost af tidligere Skælskør-borgmester Ole Drost, der jo bor tæt på møllen. Han oplyste, at han også havde skrevet til byrådet om sagen.

- Den hurtige sagsbehandling får mig da til midlertidigt at sætte min kampagne for Skælskørs løsrivelse fra Slagelse Kommune i bero, sagde Drost.

Der dog tilføjede, at kampagnen kan blive taget op igen, når der skal til at bruges store beløb til istandsættelse af færgen Broen i Korsør.

- Det bliver dyrt, har jeg hørt fra byrådsmedlemmer, der har været til udvalgsmøde på færgen, lød det fra Drost.