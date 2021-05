Se billedserie Et bælte er sat rundt om skulpturen »Synergi«, så den kan tale med både børn og musiker og historiefortæller Søren Mølstrøm. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Jorden blev reddet igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jorden blev reddet igen

Skulpturer i de mindre byer bringes til at tale af musiker og historiefortæller med hjælp fra en magisk maskine. På en halv time bliver Jorden reddet takket være børnenes fantasi.

Slagelse - 21. maj 2021 kl. 11:42 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Et bælte er sat rundt om skulpturen »Synergi« ved Vemmelev Hallen. En ledning fører hen til en magisk maskine. Og så kan skulpturen tale og svare på spørgsmål.

Foran skulpturen er 3. klasse fra Vemmelev Skole på plads, mens musiker og historiefortæller 36-årige Søren Mølstrøm hurtigt og særdeles effektivt får sat strøm til børnenes fantasi. Meget er på spil. Skulpturen er halefjeren på en kæmpefugl gravet ned i jorden, som en troldmand vil hive op, så den kan flyve væk med hele jordkloden, så alle dør. Men det ender heldigvis godt. 3. klasse får reddet jorden.

Ud til børnene Det er kunstnergruppen »Kunst ud til Folket«, der på deres landsturné med forestillingen »SNAK med skulpturerne« som eneste sted på Sjælland har lagt vejen forbi Vemmelev.

- Vi bringer kunst og teater ud til børnene i de mindre byer, så de ikke skal transporteres ind til de store byer for at opleve det. Ved at gøre skulpturer, som de til daglig går forbi, levende, efterlader vi dem med en større interesse for kunst, og får dem til at kigge op fra skærmene og ikke mindst bruge deres fantasi, siger Søren Mølstrøm. Han er idémanden bag projektet, som Kunst ud til Folket laver sammen med landsforeningen Landsbyerne i Danmark med støtte fra Statens Kunstfond, Region Syddanmark, Spar Nord Fonden og en lang række af landets kommuner.

Aldersforskel Han oplever ikke forskel på børn i Danmark, når de hører skulpturer tale, men aldersmæssigt er der forskel.

- Allerede fra femte klasse kniber det lidt med at give slip på sig selv og lege med. Børnene er mere optaget af dem selv og stiller mest spørgsmål om, hvordan den magiske maskine virker i stedet for at tale med skulpturen, siger Søren Mølstrøm.

Han håber, at »SNAK med skulpturerne« efterlader børnene med en bedre evne til at få øje på samtidskunst i deres lokalområde og se den som et stort potentiale for deres fantasi.

Den virkelige verden For eleverne i 3. klasse var der stor medleven og ikke mindst medvirken. Også da det gjaldt om at holde fast i en nærtstående lygtepæl for at redde Jorden - og ikke mindst børnenes fantasi i den virkelige verden væk fra skærme og computerspil.