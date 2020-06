Jordemoder og fødeklinik dømt for bedrageri og dokumentfalsk

En nordvestsjællandsk fødeklinik og dens indehaver og direktør, der også er jordemoder, blev tirsdag dømt for bedrageri begået mod Region Sjælland i perioden marts 2014 til september 2016 samt dokumentfalsk.

Jordemoderen blev idømt otte måneders betinget fængsel, hvilket betyder, at hun ikke skal bag tremmer. Til gengæld skal hun og selskabet betale 90.000 kroner i erstatning og udføre 150 timers samfundstjeneste, ligesom selskabet bag blev straffet med en bøde på 200.000 kroner.

Indehaveren, der fortsat kan drive fødeklinik efter dommen, sad anklaget for ad 26 omgange at have ført regionen bag lyset, således at klinikken fik udbetalt honorarer, den reelt ikke var berettiget til.