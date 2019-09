57-årige Jørgen Bähring (tv.) kunne tirsdag fejre 40 år i arbejde. Som 17-årig startede han som flaskedreng, mens de sidste knap 20 år er brugt i kiosken hos Føtex i Korsør. Kunderne elsker ham, men hans vej til købmandsdisken var langt fra planlagt. Her står han med varehuschef, Kenneth Biller. Foto: Fleur Sativa

Send til din ven. X Artiklen: Jørgen er 40-års jubilar: Kender i dag de fleste af Føtex' kunder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jørgen er 40-års jubilar: Kender i dag de fleste af Føtex' kunder

Slagelse - 17. september 2019 kl. 19:32 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis tingene var gået som planlagt, stod 57-årige Jørgen Bähring måske i øjeblikket og satte de sidste lister op i et nybygget parcelhus. Men det gjorde det heldigvis langt fra.

Tirsdag kunne han til stor glæde for flere fremmødte i stedet fejre 40 års jubilæum under Dansk Supermarked. Her står han til hverdag i kiosken hos Føtex i Korsør, hvor det i stedet for lister i et parcelhus er varer på hylderne, han sætter op.

- Det er jo glæden ved at møde andre mennesker, der gør det til et godt arbejde. Kundekontakten, den har jeg altid elsket meget højt, forklarer jubilaren, som ellers startede bagerst i butikken som flaskedreng og drømte om at blive tømrer.

Butiksansat ved tilfælde Som 17-årig blev Jørgen Bähring således ansat hos familiemarkedet E2 i Slagelse, mens han ventede på at starte i lære.

Men firmaet, som han ellers havde skrevet kontrakt med, gik pludselig konkurs, og familiemarkedet, som fra start blev opført af Villy Ehlers, blev opkøbt af Dansk Supermarked.

E2 blev derfor til Bilka, og Jørgen Bähring, der på det tidspunkt var i midten af sine 20'ere, forblev ansat.

I dag har han - på grund af tilfældigheder - tilbragt knap 20 år hos Føtex i Korsør, som åbnede ved årtusindskiftet, og hvor han også bor privat med sin kæreste.

Derfor kender Jørgen Bähring også en del af Føtex' faste kunder. Ret godt endda:

- Det sker, at der kommer én op til kiosken og siger: »Jeg skal hente smøger til Jens, og han siger, at du ved, hvilket mærke han ryger«. Så plejer jeg at sige: »Har du et billede af ham? Så ser vi på det«, forklarer han i et smil og peger på, at han trods alt er bedre til at huske ansigter end navne.

- Men jeg forsøger da at huske dem, jeg møder. Det gør jeg da, slår jubilaren fast.

»Guld værd« for butikken Til jubilæet, der blev holdt i Arkaden ved Føtex, var det derfor ikke kun familie, venner og kollegaer, der var mødt op. Også butikkens kunder kiggede forbi, gav en gave og skrev en hilsen i Jørgen Bährings gæstebog.

For selv om det aldrig var planen, at jubilaren skulle fejre 40 års jubilæum i et varehus, men i stedet bruge sin tid på at slå søm i alskens træ, så er han »knaldhamrende dygtig« til sit job bag kioskdisken.

Sådan lyder det fra varehuschef Kenneth Biller, som af den grund mener, at Jørgen Bähring gennem sit job i kiosken smitter af på hele Føtex. Kunderne føler sig nemlig husket, og flere føler også omvendt, at de kender jubilaren rigtig godt, forklarer han:

- Som butiksansat ser man rigtig mange kunder. Men Jørgen ser dem ikke kun. Han møder dem. Og i en tid, hvor service og oplevelsen af at have fået en god service, den betyder så meget, som den gør, så er det guld værd for os som butik at have en som Jørgen ansat, lyder det fra varehuschefen.