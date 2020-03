Jørgen F. er årets leder

Ved søndagens generalforsamling i Tårnborg Idrætsforening (TIF) blev årets leder kåret efter indstilling fra hovedbestyrelsen. Den måtte dog sno sig en smule hemmelighedsfuldt under forberedelserne, fordi modtageren af den fornemme hæder 67-årige Jørgen F. Rasmussen også har plads i bestyrelsen. Det oplyser formand for TIF Troels Christensen.

»Hensyns-betændelse«

Troels Christensen slår fast, at Jørgen F. Rasmussen elsker at sørge for, at folk omkring ham har det godt, men det betyder samtidig ikke, at han også er nikkedukke med »hensyns-betændelse«. Årets leder har bestemt en mening om tingene, og oftest er den både velovervejet og udslagsgivende, fastslog Troels Christensen.