Se billedserie - Det er vigtigt, at vi kan understøtte borgerne og klæde vores virksomheder på til at tage hånd om de udfordringer, der kan være i en arbejdssituation, siger arbejdsmarkedschef Peter Sidelmann.

Jobcenter skal hjælpe flere med udfordringer

Slagelse - 20. maj 2021 kl. 10:02 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

30 medarbejdere fra alle afdelinger i Jobcenter Slagelse er med i et forløb, der skal gøre dem bedre til at tage hånd om borgere med kognitive udfordringer. Det er mennesker, der har problemer med at bearbejde informationer og dermed svært ved for eksempel at planlægge, koncentrere sig eller bevare overblikket.

Håbet er, at det ekstra fokus på området kan få flere borgere i arbejde, og gøre det lettere for nuværende ansatte med kognitive udfordringer at blive i deres stillinger.

- Vi har som kommune et stort socialt ansvar over for de borgere, der lever en hverdag med forskellige grader af kognitive udfordringer. Alle skal have mulighed for et godt liv på egne præmisser, og det betyder, at medarbejderne i jobcentret bedst muligt skal kunne bruge alle værktøjer til at afhjælpe eller kompensere for de vanskeligheder, der følger med kognitive udfordringer, lyder det fra Thomas Clausen (EL), formand for kommunens social- og beskæftigelsesudvalg, i en pressemeddelelse.

- Kognitive udfordringer findes inden for alle målgrupper, og det er vigtigt, at vi kan understøtte borgerne og klæde vores virksomheder på til at tage hånd om de udfordringer, der kan være i en arbejdssituation. Dette forløb skal gerne gøre os skarpe på at spotte målgruppen og finde de rigtige værktøjer til at understøtte dem - og virksomhederne - i at lykkes i jobbet, siger Peter Sidelmann, der netop er tiltrådt som arbejdsmarkedschef i kommunen.

Uddannelsesforløbet, der gennemføres af videnshuset Cabi, strækker sig næsten over et helt år, med en vekslen mellem gruppeundervisning med teori og diskussion og cases fra den virkelige verden. Og med lejlighed til at afprøve det lærte mellem undervisningsgangene.