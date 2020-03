Se billedserie I dag fylder Jimmi Hansen 50 år, men han må vente på fødselsdagskram grundet coronakrisen, som han mener, vi skal tage meget alvorligt. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Jimmi Hansen venter på et fødselsdagskram Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jimmi Hansen venter på et fødselsdagskram

Han glæder sig til at fejre den runde dag med kram, håndtryk og buffet, når coronakrisen er overstået.

Slagelse - 18. marts 2020 kl. 07:10 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Altså jeg er født med en jahat, men når du spørger, hvad der kan gøre mig vred, så er det at se folk ikke holde afstand eller hamstrer som følge af coronakrisen, som vi efter min mening bare ikke kan tage alvorligt nok.

Et ellers altid smilende ansigt er kortvarigt afløst af en alvorlig mine hos indehaver af DIN TØJMAND i Havnearkaderne Jimmi Hansen.

I dag onsdag den 18. marts fylder han 50 år. Det skulle være fejret med en reception i butikken fra klokken 16, men den er udsat.

- Jeg ved ikke hvor længe. Det bestemmer corona, men jeg glæder mig til, at vi igen kan give hånd, et kram og spise fra den samme buffet, siger Jimmi Hansen, der også mærker et vigende salg af tøj.

- Alt er jo aflyst inklusiv fester, så derfor tænkes der heller ikke på nyt tøj, men jeg håber, at jeg fortsat får lov til at holde min butik åben, siger Jimmi Hansen.

Personlige årsager Han er født i Næstved, opvokset i Slagelse og har de seneste 22 år boet i Korsør med i dag adresse i Tyreengen. Hans bedre halvdel Anita har han kendt siden 1998. De er ikke gift, men har to børn sammen, som i dag er voksne. Bedstefar er han også lige blevet.

Jimmi Hansen fortæller gerne, at han stemmer blåt, når der er folketingsvalg, men han ønsker ikke at oplyse årsagen til, at han for kort tiden siden forlod bestyrelsen i Korsør Erhvervsforening og Korsør City.

- Det er af personlige årsager, men du kan skrive, at hvis jeg ikke kan passe på mig selv, så kan jeg heller ikke passe på andre, siger Jimmi Hansen, der i marts 2002 blev ansat som daglig leder i tøjbutikken med en aftale om, at han derefter havde fem år til at afgøre, om han ville overtage den. Han brugte lidt over fire år og blev ejer af butikken den 1. december 2006.

Livsstilsmesse aflyst Jimmi Hansen er en aktiv medvirkende i planlægning og afvikling af forårets livsstilsmesse i Magasinbygningen på Korsør Fæstning.

- Den skulle have været der i midten af april, men med coronakrisen har vi udskudt den - sandsynligvis til efteråret, siger Jimmi Hansen.

Lokal opbakning Han tilføjer, at det glæder ham oprigtigt at mærke den store opbakning, som både livsstilsmesse og de lokale butikker får af Korsørs indbyggere.

- Det er helt afgørende med den lokale opbakning og sammenhold mellem butikkerne, hvis vi også vil være her i fremtiden, siger Jimmi Hansen.

Yndlingstøjmærke? Sjællandske ville gerne vide, hvilket tøjmærke, der er hans yndlingsmærke, men salgsstrategisk og diplomatisk lyder svaret, at han kan lide alle tøjmærker i butikken.

Klart fodboldsvar Langt mere præcis er svaret, når det gælder fodbold.

- Jeg holder med Brøndby, som også min snart 20-årige datter gør. Så vi har mange gode far/datter-ture til Brøndby Stadion, hvor vi prøver at heppe holdet til sejr, siger Jimmi Hansen.

Ud over fodbold bruges fritiden på familien samt ikke mindst gåture i den fantastiske natur, Korsør er så rig på og omgivet af på alle sider.