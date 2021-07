Jeppe mærkede spændingen på engelsk stadion: Stor oplevelse på trods af...

- Selvfølgelig håbede og troede jeg på en dansk, kneben sejr. Men jeg synes, at vi kan tage EM-slutrunden med oprejst pande. De danske drenge har virkelig gjort det godt, fastslår Jeppe Svare Holm, der altså har noget af have den vurdering i.

Pointene optjenes ved at deltage i kampe med landsholdet, og det betyder med andre ord, at Jeppe Svare Holm har set »de danske drenge« spille mange - mange - gange tidligere.

Det var af denne årsag, at han - sammen med 39 andre af landsholdets mest loyale fodboldfans - blev inviteret med til kampen på fod med for eksempel spillernes kærester eller ægtefæller samt DBU's ledelse og partnere.

Andre herboende danskere havde ikke mulighed for at rejse til England og støtte landsholdet som vanligt på grund af de nuværende engelske corona-restriktioner.

- Det var tydeligt, at kampen selvfølgelig var præget af, at der var 55.000 engelske fans på hjemmebane. Det var noget af en opgave at råbe vores danske hold op, fortæller Jeppe Svare Holm og forklarer dermed ømheden i stemmebåndet.

Fejringen efterfølgende blev der nemlig ikke meget af - og ikke alene af den grund, at kampen endte 2-1 til Englands fordel. De 40 særligt inviterede fodboldfans skulle nemlig direkte fra tribunerne på Wembley, ud i en bus og videre til flyet, der stod klar til at fragte dem hjem til Danmark.

"Det får en til at føle sig værdsat, rørt og glad. Og så viser det, at der er en mening med at have et loyalitetsprogram"

- Jeppe Svare Holm Jeppe Svare Holm

- Det får en til at føle sig værdsat, rørt og glad. Og så viser det, at der er en mening med at have et loyalitetsprogram, fortæller Jeppe Svare Holm

Ved dette års europamesterskab har været i Parken til alle holdets gruppekampe samt ottendedelsfinalen mod Wales i Amsterdam.

Og så husker han desuden, at han som 13-årig dreng befandt sig i et sommerhus i Sverige tilbage i 1992, hvor landsholdet vandt og kunne løfte EM-pokalen i Malmø efter sejr over Tyskland.