Jens Grønkjær takkede af efter 21 år

Her har Jens Grønkjær været en samlende faktor i Erhvervsnetværket Vestsjælland, som han har været formand for i 21 år. I en periode, hvor Slagelse via fodboldklubben FC Vestsjælland nåede op i Superligaen og var meget tæt på at vinde Pokalfinalen i 2015 mod FC København.