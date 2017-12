Stén Knuth (V) takker af som borgmester, men er slet ikke færdig i byrådsregi. Han takker også for de fire år, der er gået, om end de to af dem har været svære. Her er han på vej til det konstituerende byrådsmøde den 1. december. Foto: Hans Jørgen Johansen Foto: Hans Jørgen Johansen

»Jeg var ærligt talt tæt på at sige farvel«

Slagelse - 09. december 2017

Slagelse-borgmester Stén Knuth (V) var kommunens absolutte højdespringer ved valget med i alt 5752 personlige stemmer, mens den tiltrædende borgmester, socialdemokraten John Dyrby Paulsen, som nummer to på listen fik 3869 af slagsen.

I et større interview i lørdagens Sjællandske ser han tilbage på fire år med borgmesterkæden om halsen. To år til at begynde med, hvor langt det meste angiveligt gik strygende, men hvor de efterfølgende to års sværdslag forvandlede borgmesterdrømmen til noget nær et mareridt.

- Jeg vil gå så langt som at sige, at det seneste år har været forfærdeligt, indrømmer Stén Knuth, som dog sagtens kan glædes.

Det gjorde han ikke mindst, da han troppede op på Rådhuspladsen i Slagelse den 1. december. Dagen for den formelle konstituering, hvor protesterende vælgere demonstrerede. Her blev Stén Knuth hyldet, trods Venstre tabte borgmesterkæden.

- Jeg er meget stolt og beæret over den støtte, vælgerne har givet mig. Det har givet energi, for ærligt talt var jeg tæt på at sige farvel, fortæller han med henvisning til det sprængfarlige politiske klima, som har præget byrådet særligt i valgåret.

Han hæfter sig eksempelvis ved annoncekampagnen lige før valget, hvor tidligere borgmestre med betalte helsider gik i pressen med, hvad de selv beskriver som saglig kritik af eksempelvis Stén Knuths evner udi ledelse.

Går han længere tilbage, bemærker han også, hvordan han som led i Skælskør-sagen blev kaldt »uduelig« af politiske modstandere, ligesom han erindrer julen 2015, hvor Socialdemokratiet og Liberal Alliance pludselig vendte ham ryggen i sagen om det fælleskommunale beredskab.

Brintbussagen er dog den altoverskyggende årsag til dette års verbale bråvallaslag. En sag, som fik ham op i et så rødt felt, at han i april fik gjort noget, han i dag inderligt fortryder.

- Jeg gik ud og kaldte John Dyrby Paulsen (S) og Villum Christensen (LA) for »banditter«, som var i gang med at smadre kommunen, og det er jeg så ærgerlig over. Jeg hidsede mig op - med god grund vel at mærke - men jeg har ikke tidligere været med til den del af spillet, fortæller Stén Knuth (V), som dog indrømmer, at det var på sin plads at blive forarget.

- Vi har været vidne til drejebøger udfærdiget af politikere og en embedsmand, som ville fyre to direktører, og da man i april gik til KL, uden jeg som borgmester blev underrettet om noget som helst, men først ringet op af KL et par dage efter, blev jeg gal, siger Stén Knuth, der hæfter sig ved, at både Villum Christensen og John Dyrby Paulsen kendte alt til drejebogen, men ikke oplyste borgmesteren om den.

Begge nægter dog at have kendskab til tilblivelsen, om end de fik mails fra den nu fyrede projektleder på brintbusprojektet, som i forhold til det senere besøg hos KL informerede Villum Christensen med mailen: »Så er der sat i gang«. Det skete den 21. april i år.

En halv time efter kvitterede han i øvrigt med »super« og mindede i øvrigt projektlederen om, at hun skulle huske, at Helle Blaks spørgsmål »kommer frem, hvis muligt«.

Læs hele interviewet i Sjællandske lørdag.